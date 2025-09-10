قلبها ما طاوعهاش تعمل محضر، القبض على بطل فيديو الاعتداء على والدته بسبب المخدرات في السلام

قلبي علي ولدي انفطر وقلبه عليَّ حجر، هذا ما تعرضت له أم رفضت تحرير محضر شرطة ضد ابنها بعد تعديه عليها لشراء المخدرات، بدائرة قسم شرطة السلام.

وسط إصرار الأم تمكن شقيق المتهم من تصوير الواقعة ونشرها علي السوشيال ميديا والتي لقت آثار كبير بين رواد السوشيال ميديا وتحركت قوات الأمن وألقت القبض على هذا الابن العاق لينال جزاءه خلف القضبان.

ورصدت قوات الأمن، مقطع الفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الاعتداء على سيدة تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة.

وبالفحص وجمع التحريات تبين أن الواقعة تتمثل في وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه ونجلها المتهم بسبب رغبة الأخير في بيع أحد الأجهزة الكهربائية لشراء المخدرات التي أعتاد تعاطيها ورفضها ذلك مما أدي إلى تصاعد الخلاف واعتداء نجلها عليها بالضرب والسب.

وأوضحت التحريات، أن شقيق المتهم صور الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض السيدة المعتدى عليها تحرير محضر بالاعتداء التي تعرضت له من قبل نجلها المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

