للكشف عن المقصرين، فحص قرار الإزالة لمنزل السيدة زينب المنهار

تمكنت أجهزة الأمن من إخلاء سكان عقار مكون من أرضي ودورين، بأرض يعقوب بحي السيدة زينب، يقطن به 5 أسر عقب انهيار جزئي لمدخل العقار دون أي خسائر بالأرواح.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط حائط بمدخل العقار المكون من أرضي ودورين، حوائط حاملة وأسقف خشبية، وعلى الفور انتقلت وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إخلاء العقار من السكان وهم عبارة عن 5 أسر، دون أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتقوم أجهزة الأمن بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الخاصة بفحص قرارات الإزالة الصادرة ضد المنزل، والعمل على كيفية تنفيذه ومحاسبة المقصرين.

