إخلاء سبيل البلوجر "مونلي" صديق سوزي الأردنية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر مؤمن علاء، الشهير بـ"مونلي"، صديق البلوجر المعروفة "سوزي الأردنية"، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط صانع المحتوى “مونلي” بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عقب ورود عدد من البلاغات ضده لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة على حسابه الشخصي لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

