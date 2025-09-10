ماتت صعقا، ماسورة مياه تنهي حياة ربة منزل بالجيزة

أنهت ماسورة مياه متصلة ببعض الأسلاك الكهربائية العشوائية، حياة ربة منزل عقب ملامستها لها، داخل عقار لدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بمصرع ربة منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير، معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وتبين مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، صعقًا بالكهرباء.

وكشفت تحريات رجال الأمن الذين انتقلوا لموقع الحادث، عقب تلقيهم بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمصرع سيدة “صعقا” بالكهرباء عند ملامستها ماسورة مياه متصلة بأسلاك كهربائية عارية، وقاموا بنقل المتوفاة للمستشفى.

وتواصل قوات الامن جمع التحريات حول الواقعة من خلال فريق بحث يعمل على معرفة المتسبب في ترك ماسورة المياه بدون غطاء آمن ومن قام بتوصيل الكهرباء لها وضبطته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تجري الجهات المعنية بالمحافظة تصليح الماسورة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله النقيب محمد النقيب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساتها.

