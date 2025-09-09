الأربعاء 10 سبتمبر 2025
إنقاذ سائق سيارة انقلبت به في ترعة المريوطية والأمن يتخذ هذا الإجراء بشأنه

انتشال سيارة بترعة
انتشال سيارة بترعة المريوطية، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية على قائد سيارة ملاكي انقلبت بترعة المريوطية بعد أن تم إخراجه حيًّا من قبل قوات الإنقاذ النهري التي نجحت انتشال السيارة عبر الأوناش، ويتم اخضاعه  لتحليل المواد المخدرة للتأكد من تعاطيه من عدمه.

كما تم التحفظ علي السيارة وتم نقلها لقسم شرطة الهرم الواقعة بدائرته الحادثة، وجار فحصها لمعرفة سبب الانقلاب.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية، من انتشال سيارة ملاكي سقطت في ترعة المريوطية بالقرب من كوبري زويل اتجاه الهرم بمحافظة الجيزة.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالحادث وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يد قائد السيارة، ما أدى انحراف عجل القيادة وانقلاب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة.

