إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 875 مترًا في قرية أبو صير بالجيزة

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والمباني المخالفة بقرية أبو صير.

وأسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ وأسوار من البلوك الأبيض مقامة بالمخالفة على مساحة 875 مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة التعامل الفوري مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

https://www.facebook.com/share/v/1gctUSn41s/

وأكدت محافظة الجيزة أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والقرى، بهدف فرض هيبة الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الزراعية وتنفيذ القانون بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.