إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 875 مترًا في قرية أبو صير بالجيزة

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والمباني المخالفة بقرية أبو صير.

وأسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ وأسوار من البلوك الأبيض مقامة بالمخالفة على مساحة 875 مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة التعامل الفوري مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

https://www.facebook.com/share/v/1gctUSn41s/

وأكدت محافظة الجيزة أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والقرى، بهدف فرض هيبة الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الزراعية وتنفيذ القانون بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

