تنفيذ إزالة تعد على الأراضي الزراعية في المنصورية بإمبابة (فيديو)

نفذت مديرية الزراعة بالجيزة، اليوم الخميس حملة إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية في منطقة المنصورية، تحت إشراف المهندسة أمينة إمبابي، مدير الإدارة الزراعية بإمبابة، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات تهدد الرقعة الخضراء.

وأكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة مواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، حفاظًا على الإنتاج الزراعي ودعمًا للأمن الغذائي.

حملات التصدي للتعديات مستمرة على مدار الساعة

وأوضح غربية، أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان عدم عودة المخالفات، مشددًا أن حملات التصدي للتعديات مستمرة على مدار الساعة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بالرقعة الزراعية.

وتناشد مديرية الزراعة بالجيزة المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن الحفاظ على هذه المساحات مسؤولية مشتركة تضمن استدامة الموارد الغذائية للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.