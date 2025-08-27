التحالف الوطني للتطوير يكشف حقيقة إزالة البوابات التاريخية لحديقة الحيوان بالجيزة

كشف أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية للتحالف الوطني لتطوير حدائق الحيوان والأورمان، أن بعض التعليقات المتداولة حول إزالة البوابات التاريخية لحديقة الحيوان بالجيزة عارية تماما من الصحة.

ولفت في تصريحات لـ"فيتو" إلى أن الصور التي تم نشرها أمس الثلاثاء من جانب التحالف للمخطط الهندسي للتطوير والذي تم الموافقة عليه من الجهات المعنية في الدولة، تتضمن صورا لبوابات التذاكر الخاصة بحديقة الحيوان بالجيزة، تتوافق مع المخطط الشامل لعملية التطوير، ولكنها لن تكون بديلة البوابات التاريخية التي ستظل قائمة كقيمة تراثية وتاريخية تعبر عن عراقة الحديقة.





المخطط الهندسي لبوابات التذاكر بحديقة الحيوان

ولفت إلى أن بوابات التذاكر الجديدة ستكون متواجدة بعد أمتار من البوابات التاريخية حتى لا تكون بوابات الحديقة مطلة على الشارع مباشرة، وذلك في إطار تطوير الحديقة على أحدث الأنظمة العالمية في إنشاء حدائق الحيوان.

بوابات التذاكر بحديقة الحيوان بالجيزة في مخطط التطوير

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان وشركة حدائق أصدروا بيانا أمس الثلاثاء بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

وأوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة. بعض الحالات كانت قابلة للعلاج، بينما أخرى مصابة بأمراض معدية لا يمكن شفاؤها مما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم المعترف بها عالميًا حفاظًا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.