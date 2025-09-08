أول تحرك أمني بشأن واقعة سرقة طفل في عز الظهر بالجيزة

شكّلت أجهزة الأمن فريقًا للبحث والتحري، بهدف جمع المعلومات وكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة اعتداء أحد الأشخاص على طفل وسرقة ما بحوزته في أحد شوارع دائرة قسم شرطة الطالبية.



وذلك بالتنسيق مع مباحث الإنترنت والأمن العام التي تقوم بفحص الفيديو وتفريغه لتحديد هوية المتهم وكشف ملابسات الواقعة.



وأوضحت أسرة المجني عليه عبر حسابهم الشخصي أن الواقعة وقعت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، حيث اعترض أحد الأشخاص طريق الطفل أمام منزله، وهدده ثم قام بسرقته، قبل أن يعتدي عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس وكدمات، بالإضافة إلى نزيف في الأنف والفم.



وأضافت الأسرة أن المتهم استولى على هاتف الطفل ومبلغ مالي كان بحوزته، مشيرةً إلى أنه تم تحرير المحضر رقم 6861 لسنة 2025، وجارٍ حاليًا فحص مقاطع الفيديو المتداولة وكاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، في إطار جهود تحديد هوية المتهم وضبطه.



