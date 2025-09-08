الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أول تحرك أمني بشأن واقعة سرقة طفل في عز الظهر بالجيزة

فريق بحث لضبط المتهم
فريق بحث لضبط المتهم بسرقة طفل في الطالبية،فيتو

شكّلت أجهزة الأمن فريقًا للبحث والتحري، بهدف جمع المعلومات وكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة اعتداء أحد الأشخاص على طفل وسرقة ما بحوزته في أحد شوارع دائرة قسم شرطة الطالبية.
 

وذلك بالتنسيق مع مباحث الإنترنت والأمن العام التي تقوم  بفحص الفيديو وتفريغه لتحديد هوية المتهم وكشف ملابسات الواقعة.


وأوضحت أسرة المجني عليه عبر حسابهم الشخصي أن الواقعة وقعت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، حيث اعترض أحد الأشخاص طريق الطفل أمام منزله، وهدده ثم قام بسرقته، قبل أن يعتدي عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس وكدمات، بالإضافة إلى نزيف في الأنف والفم.
 

وأضافت الأسرة أن المتهم استولى على هاتف الطفل ومبلغ مالي كان بحوزته، مشيرةً إلى أنه تم تحرير المحضر رقم 6861 لسنة 2025، وجارٍ حاليًا فحص مقاطع الفيديو المتداولة وكاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، في إطار جهود تحديد هوية المتهم وضبطه.
 

بعد إعلانه بيع كليته، اتهامات تطارد بوجي بالتعاون مع شبكة للاتجار بالبشر

بوسي شلبي تتخذ إجراء قانونيا ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز

شروط توثيق عقود زواج الأجانب وصحتها، ومتى تكون باطلة؟

سيناريوهات الحكم على المتهمين في قضية فتيات الواحات اليوم

قرار عاجل ضد التيك توكر عمر فرج وشقيقه صاحب شخصية أم عمر

جهات التحقيق تلزم بوسي شلبي بتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي

التحقيق في اتهام سيدة لـ "التوينز شو" بالتشهير والابتزاز عبر فيسبوك

أحكام رادعة لـ 6 متهمين في مشاجرة بمنطقة السلام بالقاهرة

تشكيل فريق بحث لضبط المتهم بالاعتداء على البلوجر أدهم سنجر

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحطة الشهداء لكشف ملابسات مصرع شخص أسفل عجلات المترو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن فيديو قسم شرطة الطالبية

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads