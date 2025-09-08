الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
حوادث

بوسي شلبي تتخذ إجراء قانونيا ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز

بوسي شلبي تقاضي محامي
بوسي شلبي تقاضي محامي ورثة الراحل محمود عبد العزيز، فيتو

اتخذت المحامية هايدي فضالي، بصفتها وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، إجراءات قانونية ضد المحامي أحمد طنطاوي، ممثل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متهمةً إياه بنشر معلومات كاذبة تتعلق بالحالة الاجتماعية لموكلتها، بالإضافة إلى ترويج مزاعم باطلة بشأن علاقتها بالفنان الراحل.

 

وجاءت هذه الخطوة القانونية على خلفية التصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها المحامي أحمد طنطاوي، والتي زعم فيها صدور قرار من النيابة العامة بتعديل الحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي في بطاقة الرقم القومي من "أرملة" إلى "مطلقة".
 

وأكدت الإعلامية بوسي شلبي، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، أن التصريحات الصادرة عن محامي ورثة الفنان الراحل تندرج ضمن إطار التشهير والإساءة العلنية، نافيةً بشكل قاطع صحة الادعاءات المتعلقة بتزوير بياناتها أو استفادتها دون وجه حق، مشددةً على أن ما أُثير لا يمتّ للحقيقة بصلة.

 

