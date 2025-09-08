بوسي شلبي تتخذ إجراء قانونيا ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز

اتخذت المحامية هايدي فضالي، بصفتها وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، إجراءات قانونية ضد المحامي أحمد طنطاوي، ممثل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متهمةً إياه بنشر معلومات كاذبة تتعلق بالحالة الاجتماعية لموكلتها، بالإضافة إلى ترويج مزاعم باطلة بشأن علاقتها بالفنان الراحل.

وجاءت هذه الخطوة القانونية على خلفية التصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها المحامي أحمد طنطاوي، والتي زعم فيها صدور قرار من النيابة العامة بتعديل الحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي في بطاقة الرقم القومي من "أرملة" إلى "مطلقة".



وأكدت الإعلامية بوسي شلبي، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، أن التصريحات الصادرة عن محامي ورثة الفنان الراحل تندرج ضمن إطار التشهير والإساءة العلنية، نافيةً بشكل قاطع صحة الادعاءات المتعلقة بتزوير بياناتها أو استفادتها دون وجه حق، مشددةً على أن ما أُثير لا يمتّ للحقيقة بصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.