أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي بالأقصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون في انقلاب أتوبيس متجه إلى طريقه إلى القاهرة، بدوران محور اللواء سمير فرج قرب الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر.

القاهرة 34 والصعيد أقل من 40 لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تصعيد خطير، جيش الاحتلال يأمر جميع سكان مدينة غزة بإخلائها فورا والاتجاه جنوبا

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، سكان مدينة غزة شمال القطاع إلى إخلاء المدينة باتجاه الجنوب، عبر محور الرشيد، مشيرا إلى أنه "سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة".

اليوم، منتخب مصر يسعى لحسم بطاقة التأهل للمونديال أمام بوركينا فاسو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة، أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية، واجادوجو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

بيان تونسي رسمي بشأن ما حدث لـ"أسطول الصمود" بميناء سيدي بو سعيد

نفى الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، رصد أي طائرة مسيرة أو نشاط جوي في أجواء ميناء سيدي بو سعيد.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها المواجهة الحاسمة بين مصر وبوركينا فاسو

تقام اليوم الثلاثاء مباريات في المنافسات تصفيات كأس العالم في قارة إفريقيا وأوروبا ويتصدرها مواجهة مصر مع بوركينا فاسو.

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس الأقصر ومصرع وإصابة العشرات

الأهلي السعودي يعلن رسميا منصب أمير توفيق بعد رحيله عن القلعة الحمراء

أعلن الأهلي السعودي في بيان رسمي تعيين أمير توفيق في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري للنادي.

قبل دخولها معترك السياسة، نائبة فنلندية تعترف تفصيليا بماضيها في ممارسة الدعارة (صور)

كشفت النائبة الفنلندية عن حزب المعارضة "التحالف اليساري" آنا كونتولا، عن ماضيها في ممارسة الدعارة خلال سنوات المراهقة، وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات لطبيعة ادعاءاتها "المقلقة".

بعد 6 ساعات في العمليات، طبيب رنا رئيس يكشف موعد خروجها وإمكانية إنجابها مستقبلا (فيديو)

كشف الدكتور سامح حسين الطبيب المسؤول عن حالة الفنانة رنا رئيس تفاصيل حالتها الصحية وموعد خروجها من المستشفى.

إخلاء سبيل البلوجر "مونلي" صديق سوزي الأردنية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر مؤمن علاء، الشهير بـ"مونلي"، صديق البلوجر المعروفة "سوزي الأردنية"، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

انفجار عنيف يهز قاعدة للبحرية الإيرانية بمدينة جاسك (فيديو)

هز انفجار عنيف، قاعدة بحرية للجيش الإيراني بمدينة جاسك الساحلية بمحافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت في أجزاء متفرقة من المدينة.

استفزوه فاحتقرهم، مشاجرة بين مدرب منتخب إيطاليا ولاعبي إسرائيل (فيديو)

إسرائيل ضد إيطاليا، نشبت مشاجرة بين جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، وبعض لاعبي منتخب إسرائيل بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات أوروبا للتأهل كأس العالم 2026.

في وقت حساس، ظهور مفاجئ لمبابي برفقة شقيقة جورجينا رودريجيز

ظهر النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي في صورة برفقة إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

اليوم، الحكم على هدير عبد الرازق في تهمة نشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

تصدر محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في اتهامها بالتحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

غارات إسرائيلية "عنيفة" على حمص واللاذقية وتدمر استهدفت منشآت كبرى (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على أهداف في مدينة حمص واللاذقية وتدمر، في سوريا.

يصل إلى 26 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل أنغام في لندن

يترقب عشاق الطرب الأصيل أول حفل للفنانة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، على مسرح رويال ألبرت هول العريق في لندن، يوم 23 سبتمبر الجاري، في حدث يُعدُّ من أبرز محطات عودتها المنتظرة إلى الساحة الفنية.

اليوم، أولى جلسات استئناف نجل محمد رمضان على حكم إيداعه بدار رعاية

تنظر محكمة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف نجل الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده، بتأييد إيداعه داخل دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد الأطفال داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر.

الأكبر منذ الحرب، نجوم عالميون يقاطعون مؤسسات سينمائية متهمة بالإبادة الجماعية في غزة

الأوسع من نوعها منذ اندلاع الحرب على غزة ومُستوحاة من الحملة الثقافية التي ساهمت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وقّع أكثر من 1200 ممثل ومخرج وعامل في مجال السينما على تعهد يلتزمون فيه بعدم التعاون مع المؤسسات السينمائية الإسرائيلية التي يعتبرونها “متورطة في الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

خطأ لغوي وجهل جغرافي، فتاتان أمريكيتان تجدان أنفسهما في تونس بدل مدينة نيس (فيديو)

وجدت سائحتين أمريكيتين أنفسهما في مغامرة إفريقية غير متوقعة، بعدما وجدتا أنفسهما في تونس بدل مدينة نيس الفرنسية.

