الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

في وقت حساس، ظهور مفاجئ لمبابي برفقة شقيقة جورجينا رودريجيز

مبابي وشقيقة جورجينا
مبابي وشقيقة جورجينا رودريجيز

ظهر النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي في صورة برفقة إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.


ويأتي انتشار الصورة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الفرنسي نظيره الأيسلندي مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم.

ورغم عدم معرفة مكان الصورة ولا مناسبتها، لكن تقارير إعلامية سابقة أشارت لكون النجم الفرنسي يعرف إيفانا رودريجيز وهي إحدى صديقاته وسبق أن التقيا سابقا.
 

وارتبط كليان مبابي سابقا بعدة نساء كان آخرهن عارضة الأزياء الأمريكية داني جراس ألميدا البالغة 32 سنة وشوهد معها في ميامي.

وربما تعود صداقتهما لكون إيفانا رودريجيز تعمل كمترجمة للفرنسية وتتكلم عدة لغات: الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية لكونها تملك أصول شقيقتها جورجينا رودريجيز.
 

وتجدر الإشارة أن علاقة الشقيقتين مقطوعة منذ حوالي سنة ولم تظهر إيفانا في الموسم الثاني من برنامج الواقع "أنا جورجينا" على شبكة نيتفليكس.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كليان مبابي مهاجم ريال مدريد إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا رودريجيز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عارضة الأزياء الأمريكية داني جراس ألميدا

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads