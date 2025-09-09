في وقت حساس، ظهور مفاجئ لمبابي برفقة شقيقة جورجينا رودريجيز

ظهر النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي في صورة برفقة إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.



ويأتي انتشار الصورة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الفرنسي نظيره الأيسلندي مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم.

ورغم عدم معرفة مكان الصورة ولا مناسبتها، لكن تقارير إعلامية سابقة أشارت لكون النجم الفرنسي يعرف إيفانا رودريجيز وهي إحدى صديقاته وسبق أن التقيا سابقا.



وارتبط كليان مبابي سابقا بعدة نساء كان آخرهن عارضة الأزياء الأمريكية داني جراس ألميدا البالغة 32 سنة وشوهد معها في ميامي.

وربما تعود صداقتهما لكون إيفانا رودريجيز تعمل كمترجمة للفرنسية وتتكلم عدة لغات: الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية لكونها تملك أصول شقيقتها جورجينا رودريجيز.



وتجدر الإشارة أن علاقة الشقيقتين مقطوعة منذ حوالي سنة ولم تظهر إيفانا في الموسم الثاني من برنامج الواقع "أنا جورجينا" على شبكة نيتفليكس.



