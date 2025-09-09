استفزوه فاحتقرهم، مشاجرة بين مدرب منتخب إيطاليا ولاعبي إسرائيل (فيديو)

إسرائيل ضد إيطاليا، نشبت مشاجرة بين جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، وبعض لاعبي منتخب إسرائيل بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات أوروبا للتأهل كأس العالم 2026.

ودخل المدرب الإيطالي إلى الملعب بعد شجار بين لاعبي المنتخبين وحاول تهدئة لاعبيه، لكن أحد لاعبي منتخب إسرائيل قال كلامًا لم يعجبه، فالتفت إليه جاتوزو وصرخ في وجهه "اصمت".

وحقق منتخب إيطاليا فوزًا مثيرا أمام إسرائيل 5-4 بعد نهاية مثيرة، إذ فقد الإيطاليون التقدم 4-2 في الدقائق الأخيرة ليتعادلوا 4-4 ثم منحهم تونالي الفوز في الدقيقة 90+1.

وتحدت جينارو جاتوزو عن الفوز الجنوني للمنتخب الإيطالي بعد المباراة قائلًا: "كان اليوم مُخيفًا. فاجأونا قليلًا في البداية، لكن في كل مرة كنا نتقدم فيها، كنا نُسبب لهم المشكلات".

وأضاف:" اليوم، لم يكن أداؤنا في أفضل حالاته، وهذا أمر مفهوم، فعندما تلعب المباراة الثانية، يكون الوضع دائمًا هكذا. سنحافظ على الفوز، وهو أمر حاسم".



Not Gattuso trying to calm the situation and then immediately getting into an argument with an Israeli player😭😭 pic.twitter.com/u25C1H9VLk — Giacomo (@Giaco_analytics) September 8, 2025

وتابع مدرب المنتخب الإيطالي: "نستقبل الأهداف بسهولة، لكن هذا ليس انتقادًا للاعبين، بل مشكلتي، وعليّ تحسينها مع جهازي الفني. يجب الإشادة باللاعبين الذين تحلوا بالقوة للرد على كل صفعة تلقوها. على الرغم من أنه لم يكن يومًا رائعًا، فإنهم بذلوا قصارى جهدهم ورغبتهم في الرد".



وأتم قائلًا: "هذا شيء علينا مواصلة العمل عليه، دعونا نستمتع به. لقد كانت ثمانية أيام رائعة، تهانينا للاعبين، سأشكرهم الآن، ولكن إذا أردنا تحقيق شيء مهم، فعلينا التحسن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.