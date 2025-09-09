غارات إسرائيلية "عنيفة" على حمص واللاذقية وتدمر استهدفت منشآت كبرى (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على أهداف في مدينة حمص واللاذقية وتدمر، في سوريا.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مستودعًا داخل كلية الدفاع الجوي، قرب مدينة حمص وسط سوريا.

وتداولت وسائل إعلام سوريا أنباء تفيد بأنه تم استهداف مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للجيش السوري في منطقة "شنشار" جنوب محافظة حمص.

#سوريا الآن: الطيران الحربي لجيش العدو الصهيوني ينفذ غارات على حمص واللاذقية

في حمص إستهدف منشأة للدفاع الجوي ومستودعات أسلحةو في اللاذقية استهدف ثكنة عسكرية في سقوبين

من جانبها أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن إسرائيل شنت غارات على محيط مدينة تدمر، وسط سوريا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعًا عسكريًّا في حمص، نُفذت من أجواء البقاع الشمالي اللبناني.

ذكر المرصد السوري، أن انفجارات هزت ثكنة "سقوبين" العسكرية في اللاذقية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

