انفجار عنيف يهز قاعدة للبحرية الإيرانية بمدينة جاسك (فيديو)

هز انفجار عنيف، قاعدة بحرية للجيش الإيراني بمدينة جاسك الساحلية بمحافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت في أجزاء متفرقة من المدينة.

ویدئوی‌ از اطراف پایگاه نیروی دریایی جاسک پس از انفجار ومشاهده دود گسترده در سطح شهر



به‌ گزارش حال‌ وش/ شامگاه امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴، صدای #انفجار شدید از داخل پایگاه نیروی دریایی ارتش در شهرستان #جاسک شنیده شد که باعث شوک ونگرانی گسترده میان مردم این شهر شده است.



به… pic.twitter.com/ebjl24w7Tx September 8, 2025

أفاد شهود عيان، نقلت عنهم منصة "رصد بلوشستان"، بأن الانفجار كان عنيفًا لدرجة أن صوته وصل إلى مناطق بعيدة عن موقع القاعدة، فيما ظلّت سحب الدخان تتصاعد لفترة طويلة بعد وقوعه.

#فوری

🚨 هم اکنون انفجار مهیب وتیراندازی در پایگاه دوم نیروی دریایی ارتش رژیم جمهوری اسلامی در شهرستان #جاسک#MIGA#همکاری_ملی pic.twitter.com/DxouOKKcbm — 🕊️ ققنوس آریایی / MIGA# (@Aryan_phoenix) September 8, 2025



ولم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي لتوضيح أسباب الانفجار، كما لم تُعرف طبيعة الأضرار أو ما إذا كان الحادث قد خلّف خسائر بشرية أو مادية.

