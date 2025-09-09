انفجار عنيف يهز قاعدة للبحرية الإيرانية بمدينة جاسك (فيديو)
هز انفجار عنيف، قاعدة بحرية للجيش الإيراني بمدينة جاسك الساحلية بمحافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت في أجزاء متفرقة من المدينة.
أفاد شهود عيان، نقلت عنهم منصة "رصد بلوشستان"، بأن الانفجار كان عنيفًا لدرجة أن صوته وصل إلى مناطق بعيدة عن موقع القاعدة، فيما ظلّت سحب الدخان تتصاعد لفترة طويلة بعد وقوعه.
ولم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي لتوضيح أسباب الانفجار، كما لم تُعرف طبيعة الأضرار أو ما إذا كان الحادث قد خلّف خسائر بشرية أو مادية.
