اليوم، منتخب مصر يسعى لحسم بطاقة التأهل للمونديال أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة، أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية، واجادوجو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

منتخب مصر يرفع شعار لا بديل عن الفوز

ويدخل منتخب مصر لقاء اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، لحسم بطاقة التأهل رسميًّا لبطولة كأس العالم 2026، وعدم الانتظار حتى الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أجندة أكتوبر المقبل.

منتخب بوركينا فاسو، فيتو
منتخب بوركينا فاسو، فيتو

فرص مصر وبوركينا فاسو في التأهل للمونديال

فوز منتخب مصر في لقاء اليوم أمام بوركينا فاسو يعني تأهله رسميا لمونديال 2026، أما التعادل فسيجبر أبناء حسام حسن على الانتظار حتى مباراة الجولة التاسعة أمام جيبوتي على ملعبها، في حين أن الخسارة لا قدر الله فستضيق الفارق بينه وبين بوركينا فاسو إلى نقطتين بدلًا من خمس نقاط، وستدخله في "حسبة برما" والانتظار حتى مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات أمام غينيا بيساو بالقاهرة.

في المقابل، يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة واضعا نصب عينيه احتمالًا واحد وهو الفوز على منتخب مصر، حتى يحافظ على فرصته الوحيدة في بلوغ المونديال، على أمل أن يتعثر الفراعنة في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي على ملعبها وأمام غينيا بيساو بالقاهرة.

 

منتخب مصر يخوض مرانا وحيدا في بوركينا فاسو

وخاض منتخب مصر الوطني مرانا وحيدا أمس الإثنين، على ملعب 4 أغسطس الذي يستضيف اللقاء، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت واجادوجو، وشارك فيه جميع اللاعبين، فيما لم يحسم الجهاز الفني موقف مهند لاشين من اللحاق بالمباراة بعدما شكى من تجدد آلام الظهر.

 

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لـتصفيات كأس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين غدا الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

