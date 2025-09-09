الأهلي السعودي يعلن رسميا منصب أمير توفيق بعد رحيله عن القلعة الحمراء

أعلن الأهلي السعودي في بيان رسمي تعيين أمير توفيق في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري للنادي.

وتقدم أمير توفيق باستقالته من منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي المصري في شهر أغسطس الماضي بعد توصله إلى اتفاق مع الأهلي السعودي.



وأضاف البيان: "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو التجاري للنادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات الكيان وجماهيره".



ويستعد الأهلي السعودي لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.

وكان أمير توفيق لاعبًا سابقًا في صفوف الأهلي المصري في مركز حراسة المرمى وتم تصعيده للفريق الأول لفترة بسيطة قبل الرحيل إلى فريق أسمنت السويس ثم وادي دجلة.



وبعد اعتزاله كرة القدم، عمل أمير توفيق مديرًا تجاريًّا بإحدى الشركات التسويقية قبل تولي منصب مدير التسويق بالنادي الأهلي المصري ثم تولى إدارة التعاقدات وتمت الاستعانة به في منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

حرص أمير توفيق علي توجيه رسالة لمسئولي الأهلي وجماهير الفريق، عقب رحيله عن شركة النادي لكرة القدم.



تعليق أمير توفيق بعد رحيله عن النادي الأهلي

وقال أمير توفيق عبر حسابه علي انستجرام: “من الصعب جدًّا أن تجد الكلمات التي تكفي للتعبير عن حبك واعتزازك بناديك اللي اتربيت فيه، ومنحك الفرصة لاعبًا ومسؤولًا وأكسبك العلاقات والخبرات.. شكرًا للنادي الأهلي الحبيب”.

وأضاف: “شكرًا لجماهيره الوفية اللي وجدت منها الدعم والمساندة في كل وقت، وشكرًا لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكل الشكر لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة الأستاذ أيمن فتحي، وكل زملائي في الإدارة التنفيذية للشركة والنادي”.



وواصل: “فخور لأني ابن الأهلي وسأظل أعتز بكل دقيقة قضيتها في خدمة النادي الكبير “فخر الأمة”.. وكل الشكر لكل من ساعدني وتعاون معي”.

وأكمل: “اليوم ولارتباطي بالعمل خارج البلاد تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في مهمة المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم”.

واختتم: “مرة ثانية الشكر للجميع.. والتقدير الكامل لمجلس إدارة الشركة لتفهمه الموقف. وسأظل تحت أمر النادي في أي وقت”.

