بعد 6 ساعات في العمليات، طبيب رنا رئيس يكشف موعد خروجها وإمكانية إنجابها مستقبلا (فيديو)

كشف الدكتور سامح حسين الطبيب المسؤول عن حالة الفنانة رنا رئيس تفاصيل حالتها الصحية وموعد خروجها من المستشفى.

وقال في مداخلة مع برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، من تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة: "امبارح الظهر راحت رنا رئيس لاستشاري النساء والتوليد والأشعة وعمل لها سونار، وكلمني وقال إن في اشتباه في التواء في المبيض ونزيف داخلي، وجت فورًا على المستشفى وعملنا لها التحاليل اللازمة، وكان في فعلًا ألم وتجمع دموي في البطن، وقررنا نعمل منظار واستعنا بفريق الجراحة العامة".

وأضاف: "المنظار أظهر إن في نزيف داخلي في منطقة الحوض واصل لأسفل الكبد، ومكانش في التواء في المبيض كان كيس دموي على المبيض وانفجر وعمل نزيف داخلي، وقدرنا نتعامل مع النزيف، ودكتور الجراحة اطمن على الأمعاء إن مفيش نزيف آخر، وهي دلوقت تحت الملاحظة الدقيقة بعد العملية لمدة 48 ساعة، وممكن تخرج بعد بكرة".

وتابع:"العملية استمرت 6 ساعات لان عملنا منظار ونزيف داخلي في منطقة الحوض ودرنا نتعامل مع النزيف والعمليات دي بتاخد وقت".

وعن مواجهة رنا رئيس مشكلة في الإنجاب مستقبلًا، قال الدكتور سامح حسين: "إن شاء الله مفيش مشاكل لأننا احتفظنا بالمبيض".

وكانت زينب حسن والدة رنا رئيس كشفت في مداخلة لنفس البرنامج تفاصيل حالتها الصحية، وسبب نقلها للمستشفى خلال الساعات الماضية.

وقالت: " رنا تعرضت لإجهاض منذ 3 أشهر وكانت دايما تعبانة وعندها نزيف، وكنا بنروح لدكتور ونتابع. وفجأة من 5 أيام عندها مغص جامد وتعب لا يحتمل، والمسكنات مش نافعة، وابتدوا يدوها مخدر علشان تقدر تتحمل".

وأضافت والدة رنا رئيس: "الدكتور طلب 4D وقال فورًا لازم تعمل منظار لأن حالتها مش طبيعية، وكانت في حالة خطرة ولقى النزيف واصل لغاية الكبد والطحال ومؤثر على المبيض وفي التواء، وطلعنا من العمليات بعد 6 ساعات".

أزمة صحية طارئة

وتعرضت الفنانة الشابة رنا رئيس لأزمة صحية طارئة، استدعت دخولها المستشفى، حيث خضعت لبعض الفحوصات الطبية، وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة.

يذكر أن الفنانة رنا رئيس احتفلت في شهر مايو الماضي بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

