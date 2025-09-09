الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس الأقصر ومصرع وإصابة العشرات

حادث أتوبيس الأقصر، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون في انقلاب أتوبيس متجه إلى طريقه إلى القاهرة، بدوران محور اللواء سمير فرج قرب الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر.

وأظهرت صور حجم الأضرار التي لحقت بالأتوبيس جراء انقلابه، مما أسفر عن مصر وإصابة هذا العدد من الركاب.

تفقد اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، مصابي حادث انقلاب أتوبيس الصحراوي الشرقي المتجه إلى القاهرة الذي أسفر عن إصابة 34 شخصًا و3 وفيات.



واطمأن اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر على حالة المصابين عقب وصولهم إلى المجمع الطبي الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، برفقة الدكتور محمد عبد الدايم نائب مدير المستشفى، كما رافقه عددًا من القيادات الأمنية أثناء الزيارة.

حادث أتوبيس الأقصر

وشهدت محافظة الأقصر حادثًا مأساويًّا لانقلاب أتوبيس بدوران محور اللواء سمير فرج قرب الطريق الصحراوي الشرقي للمحافظة، الذي كان في طريقه إلى القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بإصابات متفرقة، وعلى الفور تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ودلت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب اختلال توازن الأتوبيس عندما كان السائق يأخذ الدوران الأخير للمحور فانقلب في الحال، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

