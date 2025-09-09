خطأ لغوي وجهل جغرافي، فتاتان أمريكيتان تجدان أنفسهما في تونس بدل مدينة نيس (فيديو)

وجدت سائحتين أمريكيتين أنفسهما في مغامرة إفريقية غير متوقعة، بعدما وجدتا أنفسهما في تونس بدل مدينة نيس الفرنسية.



وجرت أحداث القصة في مطار روما، حيث ضيعت الفتاتان تذاكر رحلتهما الأصلية، فتوجهتا نحو مكتب المطار لاقتناء تذاكر جديدة، حيث وقع سوء فهم وخطأ لغوي.

وكانتا تطلبان تذاكر "to Nice.. تو نيس" (إلى نيس)، لكن الموظف حجز لهما تذاكر "Tunis.. تونس"، لتستقلا طائرة تابعة للخطوط التونسية دون أن تدركا الفارق.

ولكن المفاجأة الكبرى حدثت داخل الطائرة، حين سألت إحداهما راكبة عن الوجهة، فجاءها الرد الصادم: "نحن متجهون إلى تونس"، لتأتي بعدها أسئلة لا تقل غرابة: "وأين تقع تونس؟".

وبعد ساعات من الحيرة داخل مطار قرطاج، حاولت الفتاتان عبر موظفي الخطوط التونسية إيجاد مخرج للعودة إلى فرنسا، بينما لقيت قصتهما تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وتمكنت السائحتان من مغادرة تونس على متن رحلة جديدة، في حين ظل ملايين المتابعين بين ساخر من جهلهما الجغرافي، وبين متعاطف مع ما وصف بـ"الخطأ اللغوي".

