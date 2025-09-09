مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي بالأقصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون في انقلاب أتوبيس متجه إلى طريقه إلى القاهرة، بدوران محور اللواء سمير فرج قرب الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر.

حادث أتوبيس الأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والوفيات إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

وأفاد التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب اختلال توازن الأتوبيس عندما كان السائق يأخذ الدوران الأخير للمحور فانقلب في الحال، جارٍ تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.