الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي بالأقصر

حادث أتوبيس بصحراوي
حادث أتوبيس بصحراوي الأقصر، فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون في انقلاب أتوبيس متجه إلى طريقه إلى القاهرة، بدوران محور اللواء سمير فرج قرب الطريق الصحراوي الشرقي  بمحافظة الأقصر.

 

حادث أتوبيس الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ 25 سيارة  إسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والوفيات إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

وأفاد التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب اختلال توازن الأتوبيس عندما كان السائق يأخذ الدوران الأخير للمحور فانقلب في الحال، جارٍ تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر حادث اتوبيس حادث اتوبيس الأقصر صحراوي الأقصر أمن الأقصر محور اللواء سمير فرج حادث أتوبيس محور اللواء سمير فرج

مواد متعلقة

إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة غالية الثمن بمطار أسيوط الدولي

محافظ الأقصر ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان وحدة طب الأسرة ومستشفى الكرنك الدولي

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التعدي على فتاة بالأقصر

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads