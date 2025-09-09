بيان تونسي رسمي بشأن ما حدث لـ"أسطول الصمود" بميناء سيدي بو سعيد

نفى الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، رصد أي طائرة مسيرة أو نشاط جوي في أجواء ميناء سيدي بو سعيد.

وأوضح الجبابلي، أن الوحدات الأمنية والعسكرية، التي كانت على بعد خمسة أميال من الميناء، لم ترصد أي نشاط مشبوه.

ورجح أن يكون الحادث الذي تعرض له "أسطول الصمود" ناتج عن خلل داخلي في السفينة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

وكانت إدارة أسطول الصمود لكسر حصار غزة، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن سفينة رئيسية ضمن الأسطول تعرضت لاستهداف بمسيرة قبالة السواحل التونسية.

وطلبت "لجنة أسطول الصمود" من جميع السفن عدم التوجه إلى ميناء سيدي بوسعيد بعد رصد نشوب حريق على متن السفينة "فاميلي".

قال أسطول الصمود إن أحد قواربه الرئيسية تعرض لهجوم بطائرة مسيرة في المياه التونسية، لكن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.

وأضاف الأسطول في بيان أن القارب الذي يرفع علم البرتغال، والذي يحمل اللجنة التوجيهية للأسطول، تعرض لأضرار ناجمة عن حريق في سطحه الرئيسي ومساحة التخزين أسفله.

