مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها المواجهة الحاسمة بين مصر وبوركينا فاسو

تقام اليوم الثلاثاء مباريات في المنافسات تصفيات كاس العالم في قارة إفريقيا وأوروبا ويتصدرها مواجهة مصر مع بوركينا فاسو.

تصفيات كاس العالم إفريقيا

مباراة مصر وبوركينا فاسو تقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،

القنوات الناقلة

- قناة أون تايم سبورتس 2

- قناة SSC السعودية

- قناة إم بي سي مصر

مباراة السودان وتوجو تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والسودان، على قناة SSC.



- الكاميرون ضد كاب فيردي الساعة 7 مساءً



- السنغال ضد الكونغو الديموقراطية الساعة 7 مساءً



- جنوب أفريقيا ضد نيجيريا الساعة 7 مساءً



- ناميبيا ضد ساو تومي الساعة 4 عصرًا



- تنزانيا ضد النيجر الساعة 4 عصرًا



- سيشيل ضد كينيا الساعة 4 عصرًا



- موريتانيا ضد جنوب السودان الساعة 10 مساءً



- الجابون ضد كوت ديفوار الساعة 10 مساءً

تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا

- فرنسا ضد أيسلندا الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت 1

- النمسا ضد البوسنة الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت 6

- قبرص ضد رومانيا الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت

- المجر ضد البرتغال الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت 3

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.