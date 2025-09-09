الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها المواجهة الحاسمة بين مصر وبوركينا فاسو

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء مباريات في المنافسات تصفيات كاس العالم في قارة إفريقيا وأوروبا ويتصدرها مواجهة مصر مع بوركينا فاسو.

 

تصفيات كاس العالم إفريقيا

مباراة مصر وبوركينا فاسو تقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 

القنوات الناقلة 
- قناة أون تايم سبورتس 2
- قناة SSC السعودية
- قناة إم بي سي مصر

مباراة السودان وتوجو تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والسودان، على قناة SSC. 


- الكاميرون ضد كاب فيردي الساعة 7 مساءً


- السنغال ضد الكونغو الديموقراطية الساعة 7 مساءً


- جنوب أفريقيا ضد نيجيريا الساعة 7 مساءً


- ناميبيا ضد ساو تومي الساعة 4 عصرًا


- تنزانيا ضد النيجر الساعة 4 عصرًا


- سيشيل ضد كينيا الساعة 4 عصرًا


- موريتانيا ضد جنوب السودان الساعة 10 مساءً


- الجابون ضد كوت ديفوار الساعة 10 مساءً

 

تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا 

- فرنسا ضد أيسلندا الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت 1
- النمسا ضد البوسنة الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت 6
- قبرص ضد رومانيا الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت
- المجر ضد البرتغال الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورت 3

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إفريقيا وأوروبا افريقيا أون تايم سبورتس أون تايم سبورتس 2 جنوب أفريقيا ضد نيجيريا د مباريات اليوم صفيات كأس العالم مباراة مصر وبوركينا مباراة مصر وبوركينا فاسو

مواد متعلقة

بمشاركة ديانج، مالي تسقط أمام غانا في تصفيات كأس العالم

أبو العينين: استقبال حافل لمنتخب مصر في بوركينا فاسو وننتظر مباراة تاريخية

وسط صفارات استهجان ضد الاحتلال، إيطاليا يكتسح الكيان الصهيوني

السعودية تتعادل مع التشيك وديا

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads