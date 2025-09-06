حالات حفظ النيابة القضايا وجرائم يحق للشاكي التظلم فيها

ترصد فيتو، الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية، وخطوات التظلم من قرار الحفظ، في التقرير التالي..

حالات حفظ القضايا

تقرر النيابة حفظ البلاغ فى حالات:

عدم وجود جريمة من الناحية القانونية.

عدم كفاية الأدلة أو انعدام الدليل ضد شخص معين.

عدم معرفة الفاعل، خاصة فى الجرائم ضد مجهول.

انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، الصلح فى الجرائم التى يجوز فيها التصالح.

إجراءات التظلم على قرار النيابة بحفظ القضايا

يمنح القانون الشاكى فى حالات حفظ البلاغ، حق التظلم أمام جهات أعلى، مثل التظلم أمام المحامى العام

عن طريق تقديم تظلم مكتوب للمحامى العام من تاريخ إبلاغك بالحفظ.

ويُفضل إرفاق المستندات أو الشهود الجدد فى حالة ظهور أدلة جديدة.

يمكن تحريك الدعوى بالادعاء المباشر فى الجنح فقط، لو كانت الواقعة تشكل جنحة، من حق المجنى عليه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون الرجوع للنيابة، زى قضايا السب والقذف أو الضرب، كما يمكن الطعن على قرار الحفظ إذا شابه عيب فى السبب أو مخالفة القانون، ويكون أمام مجلس الدولة.

