السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالات حفظ النيابة القضايا وجرائم يحق للشاكي التظلم فيها

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

ترصد فيتو، الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية، وخطوات التظلم من قرار الحفظ، في التقرير التالي.. 

حالات حفظ القضايا

تقرر النيابة حفظ البلاغ فى حالات:

  • عدم وجود جريمة من الناحية القانونية.
  • عدم كفاية الأدلة أو انعدام الدليل ضد شخص معين.
  • عدم معرفة الفاعل، خاصة فى الجرائم ضد مجهول.
  • انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، الصلح فى الجرائم التى يجوز فيها التصالح.

إجراءات التظلم على قرار النيابة بحفظ القضايا

يمنح القانون الشاكى فى حالات حفظ البلاغ، حق التظلم أمام جهات أعلى، مثل التظلم أمام المحامى العام

  • عن طريق تقديم تظلم مكتوب للمحامى العام من تاريخ إبلاغك بالحفظ.
  • ويُفضل إرفاق المستندات أو الشهود الجدد فى حالة ظهور أدلة جديدة.

يمكن تحريك الدعوى بالادعاء المباشر فى الجنح فقط، لو كانت الواقعة تشكل جنحة، من حق المجنى عليه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون الرجوع للنيابة، زى قضايا السب والقذف أو الضرب، كما يمكن الطعن على قرار الحفظ إذا شابه عيب فى السبب أو مخالفة القانون، ويكون أمام مجلس الدولة.

محامي مساعدة هالة صدقي: أقمنا دعوى على الفنانة لسداد مبلغ الجائزة وقضية التهديد تفتقر للأدلة

بعد تداول الفيديو، فريق بحث لتحديد هوية وضبط سائقين تشاجرا بالأسلحة في عزبة النخل

بعد الإفراج عنه، كروان مشاكل يعتزل التيك توك ويعتذر لـ ريهام سعيد

فريق بحث لفحص فيديو سحل فتاة وتجريدها من ملابسها على يد 3 سيدات بالسلام

مصرع فرد أمن خاص سقط من أعلى سطح مدرسة بالجيزة

التحفظ على سائق تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين بمنشأة القناطر

جاني فلوس من أول فيديو، نص أقوال البلوجر ناني راقصة السوشيال ميديا بملابس مثيرة

بالأسماء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

البنوك تتسلم رسميا قرار التحفظ على أرصدة سوزي الأردنية وشاكر محظور ومحمد عبد العاطي

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو النيابة الدعوى الجنائية

الأكثر قراءة

بعد اتصال السيسي به، ما قصة الطبيب محمود سامي؟

أسعار الخضار اليوم، مفاجأة عن الطماطم بعد قفزتها بالأسواق والليمون بـ 17 جنيها

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بقارة إفريقيا، مفاجأة عن محمد صلاح

القاهرة الكبرى لم تسلم منها، الأرصاد تحذر 3 مناطق من ظاهرة مقلقة تستمر ساعات

رسالة طمأنة وتحذير، انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، فرص لسقوط الأمطار ورياح، وخطر مستمر بالبحر الأحمر وخليج السويس

قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم السبت في مصر، عيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يبدأ من 15 جنيها وجنون الأسعار يضرب 3 أصناف

مختار جمعة بعد تطاول نتنياهو: لا نخشى الحرب ونعرف كيف نثخن جراح العدو والتاريخ خير شاهد

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads