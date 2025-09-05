التصريح بدفن سيدة توفيت بسبب تناول وجبة طعام داخل مطعم بالمنيا

صرحت جهات التحقيق، بدفن سيدة توفيت إثر تناول وجبة طعام دجاج داخل مطعم في حي أبو هلال في مدينة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يوم الأربعاء الماضي يتضمن إصابة عدد من المواطنين بالتسمم، إثر تناول وجبة طعام عبارة عن فراخ وارز داخل مطعم في حي ابوهلال في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص قبل أن يرتفع العدد الي أكثر من 100 شخص، حيث لفظت إحدى المصابين أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي أن معظم المصابين غادروا المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية حيث يتبقى عدد قليل فقط يتلقى العلاج داخل المستشفيات.

