السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن سيدة توفيت بسبب تناول وجبة طعام داخل مطعم بالمنيا

مستشفى المنيا الجامعي،
مستشفى المنيا الجامعي، فيتو

صرحت جهات التحقيق، بدفن سيدة توفيت إثر تناول وجبة طعام دجاج داخل مطعم في حي أبو هلال في مدينة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يوم الأربعاء الماضي يتضمن إصابة عدد من المواطنين بالتسمم، إثر تناول وجبة طعام عبارة عن فراخ وارز داخل مطعم في حي ابوهلال في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص قبل أن يرتفع العدد الي  أكثر من 100 شخص، حيث لفظت إحدى المصابين أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي أن معظم المصابين غادروا المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية حيث يتبقى عدد قليل فقط يتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

أسماء مصابي حادث ميكروباص صحراوي المنيا

تفاصيل إصابات 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

من بكالوريوس التجارة والإعلام إلى الحديد والنار.. 3 أشقاء بالمنيا يعملون في مهنة الحدادة.. ويؤكدون لـ«فيتو»: نفخر بعملنا ونصدر منتجاتنا للخارج

إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

التحفظ على صاحب المطعم المتسبب في تسمم أكثر من 90 شخصا بالمنيا

إصابة أكثر من 60 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في المنيا

إنقاذ قطة عالقة يثير تفاعلًا واسعًا في المنيا الجديدة

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بالمنيا

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات تنفي تأجيل انتخابات النواب: جار إعداد الجدول الزمني

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد الإفراج عنه، كروان مشاكل يعتزل التيك توك ويعتذر لـ ريهام سعيد

تصفيات المونديال، منتخب مصر يبحث عن الهدف الثالث أمام إثيوبيا بعد 60 دقيقة

البتلو يرتفع 52 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا من ضربة جزاء(صور)

إمام الإسماعيلية ينعى نفسه بأبيات شعرية لمالك بن دينار قبل وفاته ( فيديو )

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

البتلو يرتفع 52 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة عشرة)، حتى الخصوم شهدوا أنه الأمين

حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل، تعرف على رد الإفتاء

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «الحاملات وقرا» في سورة الذاريات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads