محامي مساعدة هالة صدقي: أقمنا دعوى على الفنانة لسداد مبلغ الجائزة وقضية التهديد تفتقر للأدلة

أقام مصطفى رمضان، محامي مساعدة الفنانة هالة صدقي، دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الفنانة بسداد مبلغ الجائزة 100 ألف ريال سعودي لموكلته.

وأكد أن قضية التهديد المقامة من الفنانة ضد موكلته، وتم حجزها لجلسة 24 سبتمبر الجاري للحكم، خالية من أي أدلة، مضيفا أنه تناول في مرافعته أمام المحكمة بالجلسة السابقة، عدم وجود دليل تهديد المساعدة لـ الفنانة أو ابتزازها.

كما أضاف في مرافعته، أن السبب الوحيد لحفظ بلاغ المساعدة ضد الفنانة، أن النزاع بين الطرفين مدني، دون أن تنال جهات التحقيق أساس الحفظ على الإطلاق من مصداقية المساعدة من عدمه.

وأردف رمضان، أن التحريات في قضية التهديد أفادت بأنها لم تتوصل لحقيقة الواقعة ووجود تهديد، بل أثبتت التحريات أيضا أنها لم تتوصل إلى قصد الإساءة أو التشهير، وكل ما جاء على لسان المساعدة هو مجرد سرد خلافها مع الفنانة.

وكانت محكمة جنح العمرانية قد قررت، حجز الدعوى لجلسة 24 سبتمبر المقبل للحكم في اتهام الفنانة هالة صدقي مساعدتها بالابتزاز والتهديد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.