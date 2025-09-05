الجمعة 05 سبتمبر 2025
بعد الإفراج عنه، كروان مشاكل يعتزل التيك توك ويعتذر لـ ريهام سعيد

كروان مشاكل يعتزل
كروان مشاكل يعتزل التيك توك، فيتو

أعلن التيك توكر كروان مشاكل اعتزاله بث فيديوهات جديدة وذلك بعد الإفراج عنه في القضية المتهم فيها بسب وقذف إحدى المذيعات، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك، قائلا من خلال لايف بثه على صفحته بالفيس بوك: “أنا بتأسف لكل الناس ومش هظهر تاني”.

وقدم مشاكل اعتذارا للإعلامية ريهام سعيد، واستغاث بها لإنقاذه من حكم آخر صادر لصالح الإعلامية  ضدَّه في قضية أخرى بالحبس سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

 

التحريض على الفسق والفجور

يذكر أن التيك توكر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، خرج من محبسه عقب قضائه فترة عقوبة 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية إنجي حمادة، والمتهم فيها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.


كما قضى "كروان مشاكل" فترة عقوبة أخرى مدتها شهرين في تهمتي إذاعة أخبار كاذبة.


وكانت الجهات المختصة، قررت الإفراج عن التيك توكر كروان مشاكل في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية معروفة، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك.

وكانت الجهات المختصة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليه اتهامات باستخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في الإساءة، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإزعاج المجني عليها برسائل تتضمن ألفاظًا مسيئة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم وجه إلى الإعلامية المجني عليها سبابًا بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو على منصة تيك توك تضمن عبارات خادشة تمثل تعديًا صريحًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج الضحية بإرسال رسائل مسيئة متكررة، إلى جانب قذفه لها بعبارات، لو صحت، لأوجبت معاقبتها قانونًا وأدت إلى احتقارها اجتماعيًا.

كروان مشاكل تطبيق تيك توك محكمة القاهرة الاقتصادية

