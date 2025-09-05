الجمعة 05 سبتمبر 2025
حوادث

التحفظ على سائق تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين بمنشأة القناطر

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين في منشأة القناطر، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية على موظف تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أخرى أثناء سيره على الطريق بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب اختلال عجلة القيادة أثناء سيره بسيارته الملاكي على الطريق حيث تفاجأ بسيارة ملاكي أخرى أمامه فاصطدم بها ونتج عن ذلك إصابة ركابها.

 

وتواصل أجهزة الأمن جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، يفيد فيه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة موظف 40 عاما، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدمه بسيارة ملاكي أخرى، مما تسبب في مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، وإصابة 4 آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة.

