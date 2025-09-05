مصرع فرد أمن خاص سقط من أعلى سطح مدرسة بالجيزة

لقي فرد أمن خاص، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح مدرسة في الجيزة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد مصرع شخص داخل مدرسة بدائرة قسم الجيزة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن فرد أمن خاص اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى سطح المدرسة، ليسقط أرضًا ويفارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

