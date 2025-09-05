الجمعة 05 سبتمبر 2025
حوادث

جاني فلوس من أول فيديو، نص أقوال البلوجر ناني راقصة السوشيال ميديا بملابس مثيرة

اعترافات البلوجر
اعترافات البلوجر ناني أمام جهات التحقيق، فيتو

أقرت  التيك توكر المعروفة باسم "ناني"  صانعة المحتوى "ناني" بتصويرها مقاطع راقصة بملابس مثيرة داخل شقتها  الواقعة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة امام جهات التحقيق المختصة.

 

 وقالت: إنها كانت  بترقص على السوشيال ميديا علشان الفلوس وتحقيق حلم الشهرة لديها الذي كان يراودها منذ صغرها.

 

وأضافت أنها حققت ذلك من خلال  تصوير مقاطع فيديو تتضمن رقصًا شرقيّ@ًا بملابس مثيرة داخل شقتها بمنطقة القاهرة الجديدة، مؤكدة أنها كانت تهدف من خلالها إلى جذب عدد أكبر من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

وأشارت في أقوالها أمام جهات التحقيق إلى أن أول فيديو قامت ببثه لنفسها وهي ترقص في شقتها حصد نسبة مشاهدة عالية  وصلت الي الالف الامر الذي دفعها الي تواصل عملها وحصلت علي مبالغ مالية جعلتها تستمر مع تزايد ارتفاع نسبة المشاهدة لفيديوهاتها التي قامت ببثها علي حسابها بالفيس بوك.

وأوضحت أن حلمها كان حصولها علي الشهرة من خلال الرقص وحققت ذلك من خلال بثها فيديوهات رقص لها علي الإنترنت واصبحت مشهورة وكان ينتظرها عدد كبير من متابعيها. 

والإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة،  نشاط المتهمة  الإلكتروني وتبيّن قيامها ببث محتوى مصوَّر يحتوي على ألفاظ اعتُبرت خارجة عن القيم والأخلاقيات العامة، فضلًا عن رقصها بملابس غير لائقة تتنافى مع تقاليد المجتمع.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة داخل محل إقامتها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

 وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وجني الأرباح من ورائها.

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

