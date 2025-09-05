السبت 06 سبتمبر 2025
حوادث

بعد تداول الفيديو، فريق بحث لتحديد هوية وضبط سائقين تشاجرا بالأسلحة في عزبة النخل

أول تحرك أمني لضبط
أول تحرك أمني لضبط طرفي مشاجرة بعزبة النخل،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة بين سائقي ميكروباص، بجوار إحدى محطات الوقود بمنطقة عزبة النخل، من خلال فريق بحث يعمل علي تحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وبحسب ما ورد في الفيديو، أسفرت المشاجرة عن إصابة أحد الأطراف بجرح قطعي في الوجه باستخدام آلة حادة، وسط حالة من الفوضى وتبادل الضرب بين المشاركين، حيث ظهر بعضهم في المقطع وقد خلعوا ملابسهم أثناء الاشتباك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

