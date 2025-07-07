فوائد الحمص، يحمي من أمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام

فوائد الحمص، الحمص من البقوليات الشهيرة التى تستخدم فى الطهى والتسالى والمقبلات والسلطات وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد الحمص، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحمص هو نوع من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ويعتبر مكون أساسي في العديد من الأطباق الشرقية والغربية، مثل الحمص المهروس (الحمص بالطحينة)، الفلافل، واليخنات، ويتميز الحمص بقيمته الغذائية العالية، ويعد مهم للنباتيين ومتبعي الأنظمة الغذائية الصحية.

القيمة الغذائية للحمص

وأضافت منى، أن الحمص غني بالعديد من العناصر المهمة، ومنها البروتين النباتي، والألياف الغذائية، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والفيتامينات خاصة B9، B6، وفيتامين K.

وتابعت، يحتوى 100 جرام من الحمص المطبوخ يحتوي على:

164 سعرة حرارية

9 جرامات من البروتين

27 جرام من الكربوهيدرات

7.6 جرام من الألياف

2.6 جرام من الدهون

فوائد الحمص الصحية

فوائد الحمص الصحية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الحمص للصحة:-

يحتوي الحمص على الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

الألياف تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الحمص يهضم ببطء لاحتوائه على الألياف والبروتين، مما يقلل من ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات.

مؤشره الجلايسيمي منخفض، لذا فهو مناسب لمرضى السكري.

الألياف القابلة للذوبان في الحمص تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الوقاية من الإمساك، وتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في تحسين صحة القولون والوقاية من التهاباته.

الحمص يعتبر بديل جيد للبروتين الحيواني، خاصة للنباتيين، ويساعد في بناء العضلات وصحة الأنسجة.

يحتوي على ألياف تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام، وهو قليل الدهون والسعرات مقارنة بالأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني.

الحمص يحتوي على الحديد الضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، كما يحتوي على فيتامين C عند تناوله مع مكونات أخرى مثل الليمون، مما يساعد في امتصاص الحديد بشكل أفضل.

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهي معادن مهمة لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

الزنك ومضادات الأكسدة الموجودة في الحمص تساهم في مقاومة حب الشباب والتهابات البشرة.

يمكن استخدام دقيق الحمص في وصفات طبيعية لتقشير البشرة وتنقيتها.

الحمص يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

البروتينات والمعادن في الحمص تساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

الزنك والحديد يساعدان في الوقاية من تساقط الشعر.

أضرار الحمص ومحاذير الاستخدام

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الحمص الكثيرة، إلا أنه يجب الحذر في الحالات التالية:

القولون العصبي، قد يسبب الانتفاخ والغازات إذا تم تناوله بكثرة.

حصى الكلى، لاحتوائه على الأوكسالات التي قد تزيد من تكون الحصى.

الحساسية، نادرة لكنها ممكنة لدى البعض، خاصة الأطفال.

وينصح بنقع الحمص لعدة ساعات قبل طهيه لتقليل آثاره الجانبية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

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