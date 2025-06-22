فوائد الحمص، لتقوية العظام والقلب ومناعة الجسم

فوائد الحمص، يُعد الحمص من أشهر البقوليات التي تستخدم في العالم، ليس فقط بسبب طعمه اللذيذ، وإنما لما يحتويه من عناصر غذائية قيّمة تعود بفوائد كبيرة على صحة الجسم.







يتميز الحمص بتركيبته الغنية بالبروتين، والألياف، والمعادن الأساسية، والفيتامينات، مما يجعله غذاءً متكاملًا يناسب جميع الفئات العمرية، من الأطفال إلى كبار السن، ويدخل في إعداد الكثير من الأطباق التقليدية والعصرية مثل الحمص المهروس، والطعمية، والسلطات، والحساء.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحمص ليس فقط غذاء لذيذًا، بل هو كنز من الفوائد الصحية والجمالية، ومصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف والمعادن الأساسية.



أضافت الدكتورة مروة، أنه يمكن اعتبار الحمص غذاءً متكاملًا يدعم القلب، والمناعة، والدماغ، والبشرة، والشعر، والهضم.

كما أن إدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي يعود بالنفع الكبير على الجسم والعقل، بشرط الاعتدال في تناوله وتجنب الإفراط.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد الحمص من الجوانب الصحية، والتجميلية، والغذائية:

أولًا: فوائد الحمص الصحية



1. تحسين عملية الهضم

الحمص غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. فالألياف تساعد في تسهيل حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز التوازن البكتيري في القولون، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القولون العصبي والالتهابات المعوية.

2. خفض مستوى الكوليسترول

تشير دراسات إلى أن تناول الحمص بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم بفضل الألياف التي تمنع امتصاص الدهون الزائدة. هذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

3. تنظيم مستوى السكر في الدم

يُعد الحمص خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين، نظرًا إلى مؤشره الجلايسيمي المنخفض واحتوائه على الألياف والبروتين. هذه التركيبة تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يمنع حدوث طفرات في مستويات الجلوكوز.

4. تعزيز صحة القلب

بجانب خفض الكوليسترول، يحتوي الحمص على معادن مفيدة للقلب مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تعمل على تنظيم ضغط الدم، وتعزيز الدورة الدموية، وتحسين وظائف القلب بشكل عام.

5. تقوية العظام

الحمص مصدر غني بالكالسيوم، والماغنيسيوم، والفوسفور، والحديد، وهي معادن أساسية للحفاظ على كثافة العظام ومنع الإصابة بهشاشتها، خاصةً عند النساء بعد سن اليأس.

6. دعم المناعة

يحتوي الحمص على الزنك، وفيتامين B6، وحمض الفوليك، وهي عناصر مهمة لدعم الجهاز المناعي ومقاومة العدوى، إلى جانب احتوائه على مضادات أكسدة تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة.

7. الوقاية من السرطان

بفضل غناه بمركبات مضادة للأكسدة مثل السابونين، والفينولات، والفلافونويدات، يمكن أن يكون للحمص دور في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان القولون والثدي.

الحمص لصحة الجسم

ثانيًا: فوائد الحمص الجمالية



1. تحسين صحة البشرة

الحمص مصدر جيد للزنك، وهو معدن مهم في علاج حب الشباب، وتنظيم إفراز الدهون، وتسريع التئام الجروح. كما أن فيتامين E الموجود به يعزز تجدد خلايا الجلد ويمنحه نضارة طبيعية.

2. ماسك الحمص للبشرة

يمكن طحن الحمص المجفف لصنع ماسك طبيعي يُستخدم لتفتيح البشرة وتقشير الخلايا الميتة، خاصة إذا خُلط مع الزبادي أو العسل، ما يساهم في تنقية البشرة والتقليل من التصبغات والبقع الداكنة.

3. تقوية الشعر

احتواء الحمص على البروتين والحديد يجعله مفيدًا لتغذية بصيلات الشعر وتقوية الجذور، مما يقلل من تساقط الشعر ويمنحه لمعانًا صحيًا. كما يمكن استخدام ماء سلق الحمص في وصفات منزلية لتنعيم الشعر المجعد.

ثالثًا: الفوائد الغذائية للحمص



1. مصدر بروتين نباتي

الحمص يعتبر من أهم مصادر البروتين النباتي، وهو مناسب للنباتيين أو من يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من اللحوم. يساهم في بناء العضلات والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. فقدان الوزن والتحكم في الشهية

الألياف والبروتين في الحمص يجعلان الشخص يشعر بالشبع والامتلاء، مما يقلل من كميات الطعام المتناولة خلال اليوم. لذلك، يُنصح به في أنظمة الحمية الغذائية لفقدان الوزن.

3. مصدر للطاقة الطبيعية

يحتوي الحمص على الكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر طاقة مستدامة للجسم دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في السكر. هذا يجعله مثاليًا كوجبة خفيفة قبل التمارين الرياضية أو خلال اليوم للعمل أو الدراسة.

4. غني بالفيتامينات والمعادن

الحمص يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة مثل B1، B6، وحمض الفوليك، التي تساهم في تحسين وظائف الدماغ، والوقاية من فقر الدم، وتنظيم العمليات الأيضية.

رابعًا: طرق تناول الحمص

يتوفر الحمص بأشكال متعددة: يمكن سلقه وإضافته للسلطات، أو طحنه مع الثوم والطحينة لتحضير الحمص المهروس الشهير، أو استخدامه في إعداد الحساء النباتي، أو حتى صنع الطعمية النباتية. كما يمكن طحنه واستخدامه كدقيق خالٍ من الجلوتين لصناعة الخبز أو الفطائر الصحية.

الحمص وفوائده

أضرار الإفراط في استخدام الحمص



رغم أن الحمص مفيد جدًا للصحة، إلا أن تناوله بكميات كبيرة أو بطريقة غير مناسبة قد يؤدي إلى بعض الأضرار أو الآثار الجانبية، خاصة لدى بعض الفئات. إليك أبرز الأضرار المحتملة لتناول الحمص:

1. الانتفاخ والغازات

يُعتبر الحمص من البقوليات التي تحتوي على نوع من الكربوهيدرات المعقدة تُعرف باسم "الرافينوز"، وهي صعبة الهضم في الأمعاء الدقيقة وتصل إلى القولون حيث يتم تخميرها من قِبل البكتيريا، مما ينتج عنه غازات وانتفاخات.

نصيحة: نقع الحمص قبل طهيه جيدًا (من 8 إلى 12 ساعة) وتغيير ماء النقع يساعد على تقليل هذه الأعراض.

2. عسر الهضم

بعض الأشخاص، وخاصة من يعانون من متلازمة القولون العصبي أو مشاكل هضمية، قد يشعرون بعدم ارتياح في المعدة بعد تناول الحمص، مثل التقلصات أو الحموضة، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو بدون طهي كافٍ.

3. ارتفاع السعرات الحرارية عند الإفراط

رغم أن الحمص غذاء صحي، إلا أن الإفراط في تناوله (خاصة في شكل الحمص المهروس مع الطحينة والزيت) يمكن أن يضيف كمية كبيرة من السعرات الحرارية، مما قد يُعيق فقدان الوزن أو يسبب زيادة في الوزن إذا لم يُحسب ضمن نظام غذائي متوازن.

4. زيادة حمض اليوريك

الحمص يحتوي على نسب معتدلة من البيورينات، وهي مركبات قد تُسبب زيادة في حمض اليوريك في الدم، ما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض النقرس لدى المصابين به.

نصيحة: مرضى النقرس يُفضّل أن يتناولوه باعتدال وتحت إشراف طبيب.

5. تداخل مع امتصاص بعض المعادن

بعض مركبات الحمص مثل حمض الفيتيك قد تقلل من امتصاص المعادن المهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم. هذه المشكلة قد تكون أكثر وضوحًا لدى من يعتمدون بشكل كبير على الحمص والبقوليات دون تنويع مصادر الغذاء.

نصيحة: نقع الحمص قبل الطهي يقلل من نسبة حمض الفيتيك ويُحسّن الامتصاص.

6. حساسية البقوليات

رغم أنها نادرة، إلا أن هناك بعض الأشخاص يُعانون من حساسية تجاه الحمص أو البقوليات الأخرى مثل الفول أو العدس، وقد تظهر الأعراض على شكل حكة، طفح جلدي، تورم، أو في الحالات الشديدة صعوبة في التنفس.

نصيحة: من تظهر عليه هذه الأعراض بعد أكل الحمص عليه التوقف فورًا واستشارة طبيب.

7. زيادة نسبة البوتاسيوم

الحمص غني بالبوتاسيوم، وهذا مفيد للأشخاص الأصحاء، ولكن من يُعانون من أمراض الكلى المزمنة يجب عليهم الحد من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ومنها الحمص، لتجنب ارتفاع مستوياته في الدم مما قد يسبب مشاكل خطيرة في القلب.



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