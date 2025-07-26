الحمص يمد الجسم بالطاقة ويحسن المزاج

فوائد الحمص، للصحة عديدة، فهو لا يعتبر فقط مكونًا لذيذًا يدخل في العديد من الأطباق الشرقية والغربية، بل يُعد أيضًا غذاءً غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعود بفوائد صحية عديدة على الجسم والعقل.





سواء تم تناوله مسلوقًا، أو مطحونًا، أو في شكل الحمص المهروس الشهير (الحمص بالطحينة)، فإنه يقدم للجسم العديد من المنافع التي تجعله من أفضل الأغذية الطبيعية المتوفرة بسهولة وبسعر مناسب.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الحمص يُعد غذاءً متكاملًا وفعّالًا للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض، بفضل احتوائه على مزيج مثالي من البروتينات، الألياف، الفيتامينات، والمعادن.



أضافت الدكتورة مها، أن إدخاله في النظام الغذائي بشكل منتظم يُعزز المناعة، يحسن الهضم، ويدعم صحة القلب والدماغ.

لذلك، فإن طبق الحمص ليس مجرد وجبة شهية، بل هو استثمار ذكي لصحتك العامة على المدى الطويل.





أهم فوائد الحمص لصحة الجسم

الحمص وفوائده

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أهم فوائد الحمص لصحة الجسم.

1. مصدر غني بالبروتين النباتي

يُعتبر الحمص من أهم المصادر النباتية للبروتين، وهو عنصر أساسي لبناء وتجديد خلايا الجسم، كما يُعد مهمًا لصحة العضلات والعظام. لذا يُنصح به بشكل خاص للنباتيين كبديل ممتاز للبروتين الحيواني. كوب واحد من الحمص المطبوخ يحتوي على حوالي 15 غرامًا من البروتين، ما يجعله خيارًا مثاليًا لإشباع الشعور بالجوع وبناء العضلات.

2. يعزز الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن

الحمص غني بالألياف الغذائية التي تُبطئ من عملية الهضم، مما يزيد من الإحساس بالشبع لفترة أطول، ويُقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية. هذا التأثير يجعل من الحمص عنصرًا مساعدًا فعالًا في خطط فقدان الوزن، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يقلل من نوبات الجوع المفاجئة الناتجة عن انخفاض السكر.

3. مفيد لصحة القلب

الحمص يحتوي على نسبة جيدة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان على خفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب.

4. يحسّن صحة الجهاز الهضمي

وجود الألياف في الحمص لا يساهم فقط في الشعور بالشبع، بل يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. فهي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تعمل على تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تلعب دورًا حيويًا في عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة.

5. يحافظ على مستوى السكر في الدم

يتميز الحمص بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم بعد تناوله. هذا يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، حيث يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الجسم، كما أن الألياف والبروتين الموجودين فيه يعملان على تقليل امتصاص السكر بشكل مفيد.

6. مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن

الحمص يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل:

الحديد: يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقي من فقر الدم.

الفولات (فيتامين B9): ضروري لنمو الخلايا وانقسامها، خاصة للنساء الحوامل.

الزنك: يعزز المناعة ويدعم التئام الجروح.

المغنيسيوم: يحافظ على وظيفة العضلات والأعصاب ويقوي العظام.

الفسفور: يساهم في تقوية الأسنان والعظام.

7. يعزز صحة الدماغ والمزاج

بفضل احتوائه على فيتامين B6 والمغنيسيوم والحديد، فإن الحمص يدعم الصحة العقلية والوظائف العصبية. حيث يساعد في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دورًا في تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب. كما أن البروتين الموجود في الحمص يساعد على دعم التركيز والانتباه.

8. يدعم صحة المرأة

الحمص غني بالفولات، وهو عنصر مهم جدًا خلال فترات الحمل، حيث يساعد على نمو الجنين بشكل صحي ويقي من التشوهات الخلقية. كما أن الحديد والمغنيسيوم فيه مفيدان للنساء في فترة الدورة الشهرية، حيث يعوضان الفقدان الحاصل في الدم ويدعمان الطاقة الجسدية والنفسية.

9. يعزز صحة العظام

بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور، فإن تناول الحمص بانتظام يُساهم في الحفاظ على كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة عند التقدم في السن أو في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

10. يعزز الطاقة ويقلل من الإرهاق

نظرًا لاحتوائه على كربوهيدرات معقدة بطيئة الامتصاص، فإن الحمص يُوفر طاقة ثابتة ومستدامة للجسم دون أن يتسبب في ارتفاع سريع بمستوى السكر. لذلك فهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الإرهاق المتكرر أو يحتاجون إلى طاقة مستمرة خلال اليوم.

طرق تناول الحمص

يمكن دمج الحمص في النظام الغذائي بطرق متعددة، منها:

تناوله مسلوقًا كوجبة خفيفة.

تحضيره كحمص مهروس بالطحينة وزيت الزيتون.

إدخاله في السلطات مثل التبولة أو السلطة الخضراء.

استخدامه كمكون أساسي في الشوربات واليخنات.

طحنه واستخدامه كدقيق خالٍ من الجلوتين للخبز والمعجنات.

تحذيرات وتنبيهات

رغم الفوائد الكبيرة للحمص، هناك بعض التنبيهات التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

يجب طهي الحمص جيدًا قبل تناوله لتقليل محتواه من المركبات التي قد تعيق امتصاص بعض المعادن.

الإفراط في تناوله قد يسبب الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص بسبب محتواه العالي من الألياف.

يجب نقعه في الماء لمدة 8-12 ساعة قبل الطهي لتقليل تأثيراته على الجهاز الهضمي ولتسريع مدة الطهي.

الحمص لصحة الجسم

أضرار الإفراط في تناول الحمص



رغم الفوائد الكبيرة للحمص، إلا أن تناوله قد يُسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية في بعض الحالات، خاصة عند الإفراط أو عدم التحضير السليم. إليكِ أهم الأضرار والتحذيرات المتعلقة بالحمص:

1. الانتفاخ والغازات

الحمص يحتوي على نوع من الكربوهيدرات يُعرف باسم الرافينوز، وهو من السكريات التي يصعب هضمها في الأمعاء الدقيقة وتخمرها البكتيريا في القولون، مما قد يسبب:

انتفاخ البطن

الغازات الزائدة

شعور بعدم الراحة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي

نصيحة: نقع الحمص جيدًا قبل الطهي (8 إلى 12 ساعة) وتغيير الماء يقلل من هذه المشكلة.

2. الحساسية

بعض الأشخاص لديهم حساسية من البقوليات ومنها الحمص، وقد تظهر أعراض مثل:

طفح جلدي أو حكة

تورم في الفم أو الحلق

ضيق في التنفس

في حال الشك بوجود حساسية يجب التوقف عن تناوله واستشارة الطبيب فورًا.

3. تأثيره على امتصاص بعض المعادن

الحمص يحتوي على مركبات تُسمى مضادات التغذية (مثل حمض الفيتيك)، والتي يمكن أن تقلل من امتصاص بعض المعادن مثل:

الحديد

الزنك

الكالسيوم

لكن نقعه وطهيه الجيد يساعد في تقليل هذه المركبات والحد من تأثيرها السلبي.

4. ارتفاع السعرات الحرارية عند الإضافة

الحمص بحد ذاته معتدل السعرات، لكن عند تناوله كـ "حمص بالطحينة" مضافًا إليه زيت الزيتون والخبز، تصبح السعرات الحرارية عالية جدًا، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكثرة.

5. قد يسبب مشاكل في الكُلى لبعض المرضى

الحمص غني بالبوتاسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان لكن يجب على مرضى الكلى المزمنة تقليل تناولهما لتجنب تراكمهما في الدم.

6. يحتوي على ألياف كثيرة

رغم أن الألياف مفيدة للهضم، إلا أن الإفراط في تناول الحمص دفعة واحدة قد يؤدي إلى:

الإسهال

تقلصات معوية

صعوبة في الهضم لدى البعض

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