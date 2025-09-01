فوائد الثوم، تناول فص منه يوميا يحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد الثوم، الثوم من الخضروات الشهيرة التي عرفت على مر العصور وهي صيدلية متكاملة لإحتوائه على نسبة عالية من المضادات الحيوية الطبيعية.

وفوائد الثوم، عديدة لقيمته الغذائية العالية وكان يستخدم في الطب القديم وجرت العادة على تناول فص منه يوميا على الريق للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وهو يستخدم فى الطهي.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الثوم من النباتات التي عرفت منذ آلاف السنين بفوائدها الطبية والغذائية العظيمة، ويعد من أقدم العلاجات الطبيعية التي استخدمها الإنسان للوقاية والعلاج من العديد من الأمراض، ويتميز الثوم برائحته القوية ونكهته المميزة، وهو يدخل في إعداد الكثير من الأطعمة كنوع من التوابل، إلى جانب كونه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات الفعالة مثل الأليسين، وهو المركب الأساسي المسؤول عن معظم فوائده الصحية.

فوائد الثوم للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الثوم للصحة:-

يساعد الثوم على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع بفضل تأثيره على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، هذه الخصائص تجعل الثوم وسيلة فعالة للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يعتبر الثوم مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، حيث يعزز مناعة الجسم ويزيد من قدرة خلاياه على محاربة العدوى، لذلك ينصح بتناوله خاصة في فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

الثوم غني بمركبات الكبريت ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان ومرض الزهايمر، كما تساهم هذه المواد في تأخير علامات الشيخوخة.

يساعد الثوم في تنشيط إفراز العصارات الهضمية وتحسين عملية الهضم، كما يعمل على التخلص من البكتيريا الضارة في الأمعاء، وبالتالي يحافظ على توازن صحي للميكروبات المفيدة.

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيد في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى أمراض مثل التهاب المفاصل أو مشكلات الجهاز التنفسي.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الثوم يساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعله مفيد لمرضى السكري أو للأشخاص المعرضين للإصابة به.

يساهم الثوم في تحسين الدورة الدموية مما ينعكس إيجابيا على صحة البشرة والشعر، كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تساعد في علاج مشكلات الجلد مثل حب الشباب والالتهابات الفطرية، وتمنع تساقط الشعر.

بفضل مركبات الكبريت العضوية، يعتقد أن الثوم يساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان المعدة والقولون، حيث يعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتعزيز موتها الطبيعي.

بعض الأبحاث أشارت إلى أن تناول الثوم قد يساعد على زيادة مستويات الإستروجين لدى النساء، مما يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها خاصة بعد سن اليأس.

الثوم يعمل على تحفيز الكبد للتخلص من السموم الضارة والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، مما يساهم في تنقية الجسم وتحسين وظائفه الحيوية.

محاذير تناول الثوم

وتابع، أنه عند تناول الثوم يفضل تناول الثوم النيء للحصول على أقصى فائدة، حيث أن الطهي الطويل يقلل من فعالية الأليسين، وقد يسبب تناول الثوم بكثرة اضطرابات هضمية أو رائحة فم غير مرغوبة، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات كبيرة خاصة لمن يتناولون أدوية مميعة للدم مثل الأسبرين أو الوارفارين.

