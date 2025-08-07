فوائد الحمص، يحمي من الاكتئاب وينقص الوزن ويخفض الكوليسترول

فوائد الحمص، الحمص من البقول المهمة التي تقدم كتسالٍ شعبية شهيرة وأيضًا يستخدم في الطهي بطرق مختلفة.

وفوائد الحمص، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الحمص من البقوليات المغذية التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، ويستخدم في العديد من الأطباق مثل الحمص المهروس (الحمص بالطحينة)، والسلطات، واليخنات، وغيرها، ويتميز الحمص بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على مزيج رائع من البروتينات، الألياف، الفيتامينات، والمعادن الأساسية التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

فوائد الحمص الصحية

فوائد الحمص الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد الحمص التى تدفعنا لتناوله:

الحمص يعد خيار ممتاز للنباتيين والأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات النباتية التي تساعد في بناء العضلات ودعم وظائف الجسم الحيوية.

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز حركة الأمعاء وتحمي من الإمساك، كما تساعد هذه الألياف في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل القولون.

يساهم الحمص في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بفضل احتوائه على الألياف والدهون الصحية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كذلك، يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في تنظيم ضغط الدم.

يمتاز الحمص بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. هذا يجعله طعامًا مناسبًا لمرضى السكري ويساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مستقرة لفترة أطول.

تناول الحمص يساعد على الإحساس بالشبع لفترات أطول لغناه بالبروتين والألياف، مما يقلل من الشهية ويحد من تناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن بطريقة صحية.

الحمص غني بالكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.

يحتوي الحمص على الحديد وحمض الفوليك، مما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم (الأنيميا)، خاصة لدى النساء في فترة الحمل والرضاعة.

الحمص يحتوي على فيتامينات B وخاصة فيتامين B6 الذي يلعب دور مهم في دعم وظائف الدماغ والأعصاب، وتحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

بفضل احتوائه على البروتينات، الزنك، وفيتامين E، يساعد الحمص في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه، كما يساهم في تحسين مظهر البشرة والحفاظ على نضارتها وحمايتها من علامات الشيخوخة.

الحمص غني بمضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والزنك التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في محاربة الالتهابات والأمراض المزمنة.

محاذير تناول الحمص

وتابعت، أنه على الرغم من فوائده الكثيرة، ينصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب مشاكل الانتفاخ والغازات، كما يجب نقع الحمص جيدا قبل الطهي لتسهيل هضمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.