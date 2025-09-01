تقوي المناعة، تعرف على فوائد الذرة المشوي

فوائد الذرة المشوي، الذرة المشوي من التسالي المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم فى الشوارع والميادين وتكثر في فصل الصيف.

وفوائد الذرة المشوي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الذرة المشوي من الأطعمة الشعبية اللذيذة التي يفضلها الكثيرون صغار وكبار، خاصة في فصل الصيف أو عند التنزه في الهواء الطلق، إلى جانب طعمه المميز ورائحته الشهية، فهو يعتبر من الأطعمة المفيدة جدا للصحة لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل الألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة.

القيمة الغذائية للذرة المشوي

وأضافت منى، يحتوي الذرة المشوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، حيث يوفر كمية جيدة من:

الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم الطاقة.

الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

البروتين النباتي الذي يساعد في بناء الخلايا.

الفيتامينات مثل فيتامين B1، B6، فيتامين C، وفيتامين A.

المعادن مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفوسفور.

مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات واللوتين التي تحمي الجسم من الجذور الحرة.

فوائد الذرة المشوي

فوائد الذرة المشوي الصحية

وتابعت، أن من فوائد الذرة المشوي التى تدفعنا لتناولها فى الصيف:-

بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية، يساعد الذرة المشوي على تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وتحسين عملية الهضم وتنظيف القولون، وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء مما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

يعد الذرة المشوي غذاء مثالي لمن يحتاجون إلى طاقة سريعة ومستدامة، حيث أن الكربوهيدرات المعقدة تتحلل تدريجيا وتوفر طاقة تدوم لفترة أطول، مما يجعله وجبة جيدة للطلاب أو العاملين أو الرياضيين.

يحتوي الذرة على مركبات نباتية تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وجود البوتاسيوم يساهم في ضبط ضغط الدم والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين.

يحتوي الذرة على مركبات اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المهمة لصحة العين، حيث يعملان على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

فيتامين C الموجود في الذرة المشوي يعزز مناعة الجسم ويزيد من قدرته على مقاومة العدوى.

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة التي قد تسبب ضعف المناعة والأمراض المزمنة.

يحتوي الذرة على حمض الفوليك، وهو عنصر مهم لنمو الجنين الطبيعي ومنع التشوهات الخلقية، إضافة إلى إمداد الحامل بالطاقة والألياف التي تساعد على تخفيف الإمساك الشائع خلال الحمل.

رغم أن الذرة مصدر للكربوهيدرات، إلا أن تناوله مشوي وبكميات معتدلة يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة بفضل الألياف، وتقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة، وتوفير سعرات حرارية معتدلة مقارنة بالأطعمة المقلية أو الغنية بالدهون.

مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة تساعد على حماية البشرة من التجاعيد المبكرة، وفيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد.

المعادن مثل الحديد والنحاس تسهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

نصائح عند تناول الذرة المشوي

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية أنه يفضل تناوله بدون إضافة كميات كبيرة من الملح أو الزبدة حتى لا يفقد جزء من فوائده الصحية، ويمكن إضافة بعض الأعشاب الطبيعية مثل الزعتر أو عصير الليمون لإعطائه نكهة لذيذة وصحية، كما أن الاعتدال في تناوله ضروري، خاصة لمرضى السكري، لأنه يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات التي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

