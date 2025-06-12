فوائد الحمص، ينظم سكر الدم ويحافظ على جهازك الهضمي

فوائد الحمص، يُعد الحمص من البقوليات الغنية بالقيم الغذائية، وهو من الأطعمة الأساسية للصحة، ويتميز الحمص بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، حيث يمكن تناوله بأشكال مختلفة، مثل الحمص المسلوق، أو المطحون في صورة "الحمص المهروس" (الحمص بالطحينة)، أو حتى محمصًا كوجبة خفيفة صحية.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الحمص ليس مجرد عنصر غذائي شهي يُضاف إلى مائدة الطعام، بل هو كنز صحي غني بالفوائد التي تخدم الجسم والعقل على حد سواء.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد الحمص الصحية والغذائية، وأثره على الجسم من الناحية الطبية والتغذوية.



القيمة الغذائية للحمص

يحتوي الحمص على العديد من العناصر الغذائية الأساسية. فهو غني بالبروتين النباتي، والألياف الغذائية، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والفولات، والفيتامينات مثل فيتامين B6 وB1. كما يتميز بانخفاض نسبة الدهون المشبعة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للنظام الغذائي الصحي.



كل 100 جرام من الحمص المسلوق تحتوي تقريبًا على:

164 سعرة حرارية

8.9 جرام من البروتين

27.4 جرام من الكربوهيدرات

7.6 جرام من الألياف

2.6 جرام من الدهون

2.9 ملج من الحديد

49 ملج من المغنيسيوم

الفوائد الصحية للحمص



الحمص لصحة الجسم

1. دعم صحة القلب

الحمص يساهم بشكل كبير في دعم صحة القلب. يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن وجود مضادات الأكسدة والمغنيسيوم فيه يعزز من وظيفة الأوعية الدموية ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الحمص تُحسن من حركة الأمعاء وتقلل من حالات الإمساك، كما تساهم في نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي. وقد أظهرت الدراسات أن الحمص يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

3. تنظيم مستويات السكر في الدم

يُعد الحمص من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي (Glycemic Index)، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر بالدم. هذا يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أو لمن يعانون من مقاومة الإنسولين، حيث يساعد على استقرار نسبة السكر وتحسين حساسية الجسم للإنسولين.

4. مصدر غني بالبروتين النباتي

الحمص خيار ممتاز للنباتيين، لأنه يوفر كمية كبيرة من البروتين النباتي الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات والخلايا. الجمع بين الحمص والحبوب الكاملة مثل الأرز أو الخبز الأسمر يُنتج بروتينًا كاملًا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

5. تعزيز الإحساس بالشبع والمساعدة في خسارة الوزن

تُسهم الألياف والبروتين في الحمص في تعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من كمية الطعام المُتناولة خلال اليوم، ويساعد في تقليل السعرات الحرارية الكلية. كما أن الحمص خيار صحي للوجبات الخفيفة التي تساعد في التحكم بالوزن دون التضحية بالقيمة الغذائية.

6. دعم صحة العظام

بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور، فإن الحمص يلعب دورًا في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في السن.

7. تحسين المزاج ووظائف الدماغ

الحمص يحتوي على الحمض الأميني "تريبتوفان"، الذي يساهم في إنتاج السيروتونين في الدماغ، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب. كذلك، فإن فيتامين B6 الموجود فيه ضروري لصحة الجهاز العصبي ويساهم في تحسين التركيز والذاكرة.

فوائد إضافية للحمص في الأنظمة الغذائية



للحوامل: الحمص غني بحمض الفوليك الضروري لنمو الجنين السليم والوقاية من التشوهات الخلقية.

للأطفال: يمكن إدخاله في طعام الأطفال كمصدر غني بالبروتين والحديد، وهو يساعد في نموهم العقلي والجسدي.

للرياضيين: يمنح الطاقة والبروتين اللازمين لبناء العضلات وتحسين الأداء البدني.

طرق تناول الحمص



الحمص المهروس بالطحينة: يُقدم كمقبل شهي مع زيت الزيتون والثوم.

الحمص المسلوق: يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته للسلطات.

الحمص المشوي: وجبة مقرمشة صحية بديلة عن الشيبسي.

الشوربة: يمكن استخدامه في تحضير شوربة مغذية ولذيذة.

الطواجن والأطباق الرئيسية: يضاف إلى أطباق الأرز أو اليخنات ليزيد من قيمتها الغذائية.

الحمص وفوائده

التحذيرات والاحتياطات

بالرغم من فوائده المتعددة، يجب الانتباه إلى بعض النقاط عند تناول الحمص:

قد يُسبب الانتفاخ والغازات لبعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو دون نقعه جيدًا.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القولون أو القولون العصبي يُنصحون بتناوله بكميات معتدلة ومع طهي جيد.

يُفضل دائمًا نقع الحمص لعدة ساعات قبل الطهي للتقليل من مركبات "الفيتات" التي قد تؤثر على امتصاص بعض المعادن.

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