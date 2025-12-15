مرموش ينضم اليوم لمعسكر منتخب مصر وهذا موعد انضمام محمد صلاح

18 حجم الخط

يشهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، انضمام عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد وصوله إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

ومن المقرر، أن يشارك مرموش في مران منتخب مصر مساء اليوم، إلا أنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة في مواجهة نيجيريا الودية المحدد لها مساء غد الثلاثاء، كما ينتظم في معسكر الفراعنة اليوم أيضا مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

رباعي بيراميدز ينضم لمعسكر منتخب مصر

ومن المقرر، أن يشارك رباعي بيراميدز محمد حمدي ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي ومهند لاشين في مران منتخب مصر اليوم الإثنين، استعدادا لودية نيجيريا

موعد انضمام محمد صلاح

وبحسب مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، فإن محمد صلاح نجم ليفربول، سينضم لمعسكر الفريق مساء اليوم الإثنين، إلا أن مشاركته في المران المسائي اليوم الإثنين لم تحسم بعد.

لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا، هي الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا الثلاثاء، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، أمس، لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للمشاركة ضمن تشكيلة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

