أخبار مصر اليوم: تنسيقان مختلفان للقبول بالجامعات بين البكالوريا والثانوية العامة.. وزير الأوقاف السابق يحذر من ملف الأجانب غير المقننين.. إغلاق مركز "طريق حياة" للطب النفسي وعلاج الإدمان

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنه رذاذ خفيف غير مؤثر

حذرت وزارة النقل من بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها عدد من المواطنين خلال استخدامهم لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا لسلامة الركاب وتضر بالمرافق العامة.

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 4/ 9/ 2025، وحتى يوم السبت الموافق 13/9/2025

وصلت، منذ قليل، مسيرة حاشدة لمئات من الصوفيين إلى مسجد الإمام الحسين، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن ملف الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية أو يتواجدون بها دون أن يوفقوا أوضاعهم القانونية يمثل قنبلة موقوتة يجب الانتباه لها والتعامل معها بكل حزم.

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": "كنا حريصين في مجلس التحرير قبل الأزمة التي فجرها ملف جمهورية المستشارين في الوزارات، على توسيع هامش الحرية في ممارسة حالة من حالات كشف المستور دون الاصطدام بأحد".

كشفت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن كواليس أكثر مشروعات القوانين التى عارضتها تحت قبة البرلمان وهو مشروع قانون "تأجير المستشفيات" أو ما يطلق عليه " منح الالتزام".

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مركز “طريق حياة” للطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 4/ 9/ 2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 على النحو التالي:

قال الخبير التعليمي أحمد حافظ، إن الهجوم المتصاعد على نظام البكالوريا ليس لأنه نظام ضعيف أو سيئ، وإنما لكونه غير مفهوم بالنسبة للكثيرين، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور والطلاب ما زالوا يجهلون تفاصيله الدقيقة رغم محاولات وزارة التربية والتعليم توضيح الصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.