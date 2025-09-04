بالجلابيب البيضاء والرايات الخضراء، شاهد احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوي أمام مسجد الحسين (صور)

وصلت، منذ قليل، مسيرة حاشدة لمئات من الصوفيين إلى مسجد الإمام الحسين، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

المسيرة التي تميزت بأجواء روحانية وبهيجة، شارك فيها مريدون من مختلف الطرق الصوفية، مرتدين الجلابيب البيضاء ورافعين الرايات الخضراء، مرددين الأناشيد الدينية والابتهالات.

وعلى طول الطريق، كان المشاركون يوزعون "الشربات" على المارة والمحتفلين، احتفالا بـالمولد النبوي الشريف.

احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف

وانطلقت المسيرة من مسجد سيدي صالح الجعفري، في موكب مهيب ضم أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخها، متجهة نحو ميدان مسجد سيدنا الحسين.

ومن المقرر أن تقيم الطرق الصوفية احتفالا رسميا عقب صلاة العشاء بساحة مسجد الحسين، بحضور عدد من الوزراء والسفراء العرب، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والعديد من القيادات الدينية البارزة.

ويُعد هذا الاحتفال السنوي من أبرز الفعاليات التي تنظمها الطرق الصوفية، للتعبير عن حبها وتقديرها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولإحياء ذكراه العطرة.

