الأحد 07 يوليو 2024
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سياسة

انطلاق مسيرة احتفال الصوفية بالعام الهجري الجديد من الدراسة، والأهالي يلقون عليها الحلويات (فيديو وصور)

الطرق الصوفية، فيتو
الطرق الصوفية، فيتو

انطلقت، منذ قليل، مسيرة الصوفية  من الدراسة في طريقها إلى مسجد الإمام الحسين، وابتهجت الأهالي بالمسيرة وألقت عليهم  الحلويات من شرفات المنازل. 

 

وتجمعت الطرق الصوفية للانتقال في مسيرة العام الهجري الجديد، باحتفالية تنظمها المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى.

ويشارك في الاحتفالية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والسيد الشريف، نقيب الأشراف، ومندوب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين.

 

تفاصيل وأماكن مرور موكب الصوفية 

كان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى أوضح أنه سيتم تسيير موكب من سيدى صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد الإمام الحسين، حيث سيتم بدء مراسم الاحتفال داخل المسجد بتلاوة القرآن الكريم وبعض الكلمات من  العلماء وإلقاء الدروس المستفادة من ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتى نحن فى أمس الحاجة إلى الاستفادة منها الانتقال من حال إلى حال.

 

 

وقال شيخ مشايخ الطرق الصوفية إنه فى ذكرى الهجرى النبوية الشريفة: نتمنى أن ننتقل من عدم العمل إلى الجد والاجتهاد والإنتاج، ومن اليأس إلى القوة ودعم القيم المحمدية، ومن الحقد إلى الحب ومن الكسل إلى البناء. 

مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا خلف الوطن

 

وأشار الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الى أن هناك تعاون على أعلى مستوى وتنسيق كامل مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المؤسسة الأم التى يتبعها الجميع، موضحا أن هناك  تنسيق كامل مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الأشراف مؤكدا أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج منا إلى التكاتف فى جميع المجالات.

أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية

 

واختتم القصبى: أدعو إلى الالتفاف حول القيادة السياسية لدعمها أمام التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مشددا على أهمية قضية الوعى بالتعاون مع المؤسسات الدينية بأكملها وغيرها من مؤسسات الدولة المصرية.

 

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