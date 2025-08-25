عصام كامل: الصحافة لا تعيش إلا في مناخ من الحرية وإتاحة المعلومات (فيديو)

وجه الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة "فيتو"، الشكر إلى جميع الزملاء الصحفيين ونقابة الصحفيين على موقفها النبيل مع جريدة "فيتو"، فى أزمتها الأخيرة.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن جيلنا تعلم الحرية المسئولة وهى التى تعنى أنك تمارس حقك وأداء دورك وفق القوانين المعمول بها داخل الوطن، وأيضا أتصور أن هناك عدد من زملائنا فى أماكن أخرى يقومون بهذا الدور".



وأضاف: " أننا نعيش فى بلد كبير جدا ومهم جدا في المحيط الإقليمي والدولي، وهذا البلد يستحق ان نختلف من أجله وليس عليه، والعمل الصحفي يصب فى خدمة الوطن"، موضحا: " الصحفي أو الإعلامي ليس على رأسه ريشه ولكن أوكل إليه دور توعوي وتثقيفي، وهذا الدور يتأثر إذا افتقد الصحفي إلى القنوات التى تمده بالمعلومات الصحيحة حول الملفات المطروحة".



وأوضح أن المستشار الإعلامي لأي وزارة يتلو ببيانا يتراءى للوزارة أنه يعبر عن عملها وهو لا يجيب عن أسئلة كل صحفي فى كل مؤسسة باختلاف انتمائتها والأسئلة التى تبحث عنها يوميا"، مؤكدا: " يجب إتاحة المعلومات بحرية للصحفي للقيام بدوره".



وأكد: الصحافة لا تعيش الإ بمناخ من الحرية وإتاحة المعلومات، فمن حق الصحفي ان يسأل مصدره وأن يحصل على إجابة لينشرها"، مضيفا: " لكي يصبح الإعلام مسئول وقادر على أداء دوره فيجب أن تتوفر الحرية المسئولة، والحرية تعني أن هناك حدود، فأى خطأ يقع فيه الصحفي فهناك قوانين ومواثيق للعمل الصحفي".



