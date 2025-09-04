الخميس 04 سبتمبر 2025
هيئة الدواء تكشف أحدث الأجهزة المستخدمة في تشخيص سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

أكدت هيئة الدواء المصرية أن التطور الكبير في تقنيات التشخيص الطبي جعل الكشف عن سرطان الثدي أكثر دقة من أي وقت مضى، بفضل مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الحديثة التي تمكن الأطباء من رصد أدق التفاصيل في أنسجة الثدي. 

أجهزة تشخيص سرطان الثدي 

وفي رصد لأهم الأجهزة تشمل: الماموجرام ثنائي أو ثلاثي الأبعاد ويظل الأداة الأساسية للكشف المبكر، حيث تتيح صورة فائقة الدقة التعرف على الأورام الصغيرة قبل أن تتفاقم. 

السونار 

بعده يأتي السونار ليكمل الصورة بوضوح أكبر، فيساعد الأطباء على التفرقة بين الكتل الصلبة والأكياس البسيطة غير المثيرة للقلق. 

أما في الحالات عالية الخطورة أو عندما يريد الطبيب  تقييم مدى انتشار الورم، فيعد الرنين المغناطيسي الخيار الأمثل لتقديم صورة شاملة ودقيقة.

واكدت هيئة الدواء أنه يظل التشخيص النهائي مرهون بـ الخزعة الموجهة، التي يتم فيها أخذ عينة من النسيج لتحديد طبيعة الورم بدقة، وبالتالي وضع خطة العلاج الأنسب.

إلى جانب الفحوصات، شددت الهيئة على أهمية اتباع نمط حياة صحي يتضمن الحفاظ على وزن مناسب، ممارسة الرياضة بانتظام، تجنب التدخين والكحول، والاقتصار على العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث في حالات الضرورة وتحت إشراف طبي. 

كما أوصت السيدات اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي بالمتابعة الطبية الدقيقة وإجراء الفحوصات الوقائية الإضافية.

