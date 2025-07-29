وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخيًا وواقعيًا لا يمكن أن يُزايد عليها، مشددًا أن من يحاول التشكيك أو الانتقاص من هذه المواقف "خائن للأمة ومتواطئ مع العدو".

وزير الأوقاف السابق: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل دعم الشعب الفلسطيني

وقال جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وكان لها دور رئيسي في إحباط مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن وزير الأوقاف السابق دعمه الكامل للمواقف التي يتبناها الأزهر الشريف في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، مؤكدًا رفضه القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وتجويعهم، وقتل أبنائهم بدم بارد.

وزير الأوقاف السابق: الأزهر كان ولا يزال منبرًا للحق، وسندًا قويًا للقضايا العادلة

وأوضح جمعة أن الأزهر كان ولا يزال منبرًا للحق، وسندًا قويًا للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيدًا بثبات موقف المؤسسة الدينية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان.

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