لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات لنظامي الثلاث والخمس سنوات

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 4/ 9/ 2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 على النحو التالي:


1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
60% فأكثر.

 

2 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

 


دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  
60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%.

 

دبلوم السالزيان والدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 75%.

 


دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

 


الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

 

 

خطوات التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات
يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق                                    
     ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).
يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج 
   باستمارة النجاح كما يلي: 
س  /  000000

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم). 
يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

تعليمات هامة لطلاب الدبلومات الفنية


هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.


سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.
بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات ( وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

