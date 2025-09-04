مفاجأة، تنسيقان مختلفان للقبول بالجامعات بين البكالوريا والثانوية العامة

قال الخبير التعليمي أحمد حافظ، إن الهجوم المتصاعد على نظام البكالوريا ليس لأنه نظام ضعيف أو سيئ، وإنما لكونه غير مفهوم بالنسبة للكثيرين، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور والطلاب ما زالوا يجهلون تفاصيله الدقيقة رغم محاولات وزارة التربية والتعليم توضيح الصورة.

الفروق الأساسية بين البكالوريا والثانوية العامة

وأضاف حافظ، أن الفروق الأساسية بين البكالوريا والثانوية العامة تكمن في عدد السنوات والمواد الدراسية، موضحًا أن البكالوريا نظام تراكمي يمتد لثلاث سنوات، بينما الثانوية العامة تقتصر على سنتين فقط.

دراسة مواد أقل في البكالوريا مقارنة بالثانوية العامة التقليدية

وأشار إلى أن الطالب في البكالوريا يدرس مواد أقل مقارنة بالثانوية العامة، وهو ما يقلل من الضغط النفسي والمادي على الأسر، موضحًا أن أبرز اختلاف يتمثل في وجود مواد "مستوى رفيع" بالصف الثالث البكالوريا، بينما يدرس طالب الثانوية العامة 11 مادة دفعة واحدة على مدار سنتين.

نظام التنسيق للقبول بالجامعات في مفارقة بين البكالوريا والثانوية

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي، بقناة “الشمس”، أن نظام القبول بالجامعات لن يكون موحدًا بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقين منفصلين لكل منهما، نظرًا لاختلاف المجموع الكلي وطريقة احتساب الدرجات.

وأوضح حافظ أن مجموع البكالوريا يُحسب من 600 درجة على مدار سنتين، بينما مجموع الثانوية العامة يُحسب من 320 درجة فقط في عام واحد، وهو ما يجعل فكرة التنسيق الموحد مستحيلة.

ولفت إلى أن فلسفة البكالوريا تقوم على منح الطالب فرصًا متعددة للتحسين، فإذا حصل على 70% في الدور الأول يمكنه إعادة الامتحان لرفع درجته، على عكس الثانوية العامة التي تعتمد على امتحان واحد يحدد مصير الطالب بالكامل.

وأشار إلى أن قصور بعض المدارس في توعية أولياء الأمور ساهم في إثارة اللبس حول النظام الجديد، مضيفًا أن بعض المديرين يمارسون ضغوطًا على الأسر لدفع أبنائهم إلى البكالوريا، رغم أن النظام اختياري وليس إجباري، ما يستدعي تدخل الإدارات التعليمية والإعلام لشرح تفاصيله بشكل أوضح.

