بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": "كنا حريصين في مجلس التحرير قبل الأزمة التي فجرها ملف جمهورية المستشارين في الوزارات، على توسيع هامش الحرية في ممارسة حالة من حالات كشف المستور دون الاصطدام بأحد".

ملف تعيين أطقم المستشارين بالوزارات

وتابع: "اكتشفنا قبل فتح الملف ونشره تعيين أطقم مستشارين كثر في وزارات الحكومة، ومنها على سبيل المثال وزارة البترول، مفيش حاجة اسمها أنت طلعت سن المعاش، معنى ذلك أنك أصبحت مستشارا، وشركات بترولية مثلا بها 100 مستشار".

دور فيتو في ملف جمهورية المستشارين بالحكومة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على قناة "سي بي سي عربي": "عندما تولينا ملف جمهورية المستشارين كان موضوعيا جدًا، حتى أننا لم نأخذ كل المستشارين لأن المساحات الورقية لن تكفي، نحن أخذنا لقطة أصبحت ظاهرة حقيقية في كل الوزارات، أن نجد وزيرا لديه أطقم تدير وتعين مستشارين يشرفون على الأطقم، وبمجرد النشر فوجئنا ببيان وزارة النقل الذي وصفته بأنه كان بيانا عصبيا، وتعاملنا مع الملف بشكل موضوعي".

المستشارين في وزارة النقل

وأضاف: "بمراجعة الصفحة الرسمية لوزارة النقل سنجد منشورًا بعدد من المستشارين يتم اختيارهم، نحن لدينا مندوبين في كل وزارات مصر ويتعاملون يوميًا داخل هذه الوزارات وكل زميل لديه بيانات ومعلومات بالأسماء، وبالتالي، ما قمنا بنشره في ملف جمهورية المستشارين نثق في دقته وإلا لم نقم بنشره".

هل تم استدعاء محرر فيتو في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين؟

وواصل: "لم يتم استدعاء ممثل الجريدة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أمام النائب العام، يبدو أن فكرة الشكوى الخاصة بوزارة النقل ضد فيتو جاءت في البيان الذي نشرته فقط، ودار مداولات مع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتحدثت على أنها قضية تحقق فيها نقابة الصحفيين باعتبارها بيت المهنة والمجلس ليس له شأن في القضية".

مكالمة رقيقة من كامل الوزير لـ رئيس تحرير فيتو

وتابع: “وزير النقل كامل الوزير في البداية سحب البلاغ المقدم ضد فيتو أمام النائب العام، وقال إنه مستمر في البلاغ الموجه لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي اليوم التالي، تواصل معي الفريق كامل الوزير هاتفيا، وكانت مكالمة رقيقة جدًا،ـ وهو انزعج من فكرة فهم الناس أنه يطارد الصحافة والصحفيين ويرغب في حبسهم، ولكنه كان يسعى لاستبيان الحقيقة فقط، وأن ما هاله روعًا أنها مطاردة للصحفيين، وأخبرني أنه يعتز بالصحافة وخاصة "فيتو”، وأخبرني أنه يتابع عملنا وأننا نؤدي عملنا منذ سنوات بشكل جيد سواء كان مدحا أو قدحا، وأنه سحب البلاغ ضد فيتو المقدم في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

اتصال سريع من خالد عبد العزيز

وأكمل: "في اليوم التالي اتصل بي المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأخبرني بأن المهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة تواصل معه وأبلغه بوقف الشكوى وكأن شيئا لم يكن".

واستكمل قائلا: "الصحفي في النهاية يريد أن ينشر معلومة حقيقية، في ظل أن الأبواب موصدة منذ 10 سنوات من مصادر المعلومة الرسمية، صنابير المعلومات مغلقة ومحكمة الإغلاق للأسف الشديد، واخترعوا بشكل غريب ما يسمى المتحدث باسم الوزارة والمستشار الإعلامي وتصوروا وهمًا أن هذا المتحدث هو مصدر المعلومة أو المعنى الدقيق للمعلومة، وكنا نقول دائما إن كل قائم بالاتصال صحفيين أو إعلاميين إو إذاعيين لديهم مجموعة من الأسئلة المغايرة تماما عن زميله الذي في وسيلة أخرى وكلٌ يعمل بطريقته".

وأضاف: “كانت هناك ردة فعل قوية على بيان وزارة النقل الذي حمل تقديم شكوى ضد ”فيتو" بعد نشر ملف جمهورية المستشارين، وردة الفعل خرجت حتى إطار الجماعة الصحفية، والإعلام المجتمعي تابع القضية، وهذا من أسباب تنازل كامل الوزير عن شكواه إلى جانب انزعاجه من اتهامه بأنه يطارد الصحفيين".

وأكد أنه في حال صدر ضدي أي عقوبة من أي جهة غير القضاء المصري بشأن ملف جمهورية المستشارين، لم أكن لأنفذها قولا واحدًا، نحن نتحدث عن قضية مهنية التزمت فيها بمجرد خروج بيان وزارة النقل بنشره لأنه لم يوجه إليَّ رد رسمي لا من الوزير أو الوزارة والتزمت بنشر أننا لن نتوقف عن أداء دورنا تجاه المجتمع المصري وأن الشكوى لن تثنينا أبدا عن دورنا المهني وأننا نحترم كل ما يصدر من الوزارة ولنا حق الرد".

وتابع: "قولا واحدا مصر جمهورية المستشارين، وبالفعل أصبحت ظاهرة لابد أن ينظر فيها الدكتور مصطفى مدبولي؛ لأن فيه عددا ضخما من المستشارين يسيطرون على الوزارات وأدعو الفريق كامل الوزير أن يراجع صفحة وزارة النقل نفسها على مدار سنة كاملة".

معاناة الصحافة في مصر من واقع الحريات

وأضاف: "فيما يتعلق بواقع الحريات الصحفية في مصر، فنحن نعاني معاناة شديدة جدًا، ونقول إن هذه الحريات ليست منَّة من أحد ولا يعني أن الصحفي على رأسه ريشة، ولكن يؤدي دورًا في المجتمع بتوصيل المعلومة الدقيقة للمواطن والإخبار التوعوي والتنويري والتثقيفي، وكلما تم محاصرته فالمحاصر خاسر، الإعلام المصري منذ 10 سنوات يعمل كرد فعل وعمره ما كان فعل".

عصام كامل: تغييب الحريات يحمي الفاسدين في الحكومة والدولة

وشدد على أن تغييب الحريات لا يحمى إلا الفاسدين، وبالطبع لا يوجد مجتمع بلا فاسدين، وقولا واحدًا هناك فاسدون في الدولة والحكومة ينمون ويتضخمون ويكبرون عندما نطفئ النور، والحرامية يزدادون في الظلام أو عند انقطاع الكهرباء في البلد، فعندما يتم قطع نور الصحافة يكبر الفاسدون ويتضخمون، وبالتالي، أول الخاسرين هو النظام السياسي الذي يرغب في الاستقرار ونحن نرغب أيضا في الاستقرار".

هل فيتو محصنة بفضل نجيب ساويرس؟

وعن ما أثير بشأن أن ملكية جريدة فيتو لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، يعطيها حصانة عن صحف أخرى، علق الكاتب الصحفي عصام كامل: "لا بالعكس، المهندس نجيب يملك الصحيفة ولا يديرها ولم يحدث في يوم من الأيام تدخل منه بالسياسة التحريرية، ومن البدايات فصَل ما بين أنه يملك وبين علاقته بإدارة الصحيفة".

