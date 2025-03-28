ننشر مواعيد القطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث والقطار الكهربائي مواعيد تشغيل القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية خلال عيد الفطر المبارك.

وجاء نص اعلان الشركة كما يلى

مكملين بمواعيد رمضان خلال إجازة العيد بقطار العاصمة من 6 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

مع العلم أنه ابتداءً من 10:30 مساءً، ستتجه جميع الرحلات من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة.

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2025 م داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT).



و أشارت الوزارة في بيانها إلى تعديل مواعيد التشغيل تيسيرًا على جمهور الركاب خلال أيام العطلة الرسمية التي اعتمدها رئاسة مجلس الوزراء وذلك كالتالي:

أولًا: الخط الأول والثاني للمترو

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو الساعة ١٢:٢٠ صباحًا.

- علمًا بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

*حيث يشمل جدول التشغيل إجمالي عدد رحلات للخطين الأول والثاني للمترو تقدر بـ "942" رحلة يوميًا بمعدل "450" رحلة بالخط الأول للمترو من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة و"492" رحلة بالخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.



ثانيًا: الخط الثالث للمترو

* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحًا.

* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا.

* قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

* قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحًا.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحًا.

* قيام آخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة 00:26 صباحًا.

* قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة 00:23 صباحًا.

* إنتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحًا وإتجاه روض الفرج الساعة 00:40 صباحًا.

* إنتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحًا وإتجاه روض الفرج الساعة 00:40 صباحًا.

*إجمالي عدد رحلات الخط الثالث للمترو هو "419" رحلة يوميًا.



ثالثًا: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

*قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

*قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

*قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

*قيام أول قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 7:03 صباحًا.

*قيام أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

*قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:00 مساءً.

*قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه بدر في تمام الساعة 11:30 مساءً.

*قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:05 مساءً.

*قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر في تمام الساعة 11:37 مساءً.

*قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة ) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:03 مساءً.

*قيام آخر قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:27 مساءً.

*إجمالي عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف ( LRT) هو "143" رحلة يوميًا.

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