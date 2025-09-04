النائبة مها عبدالناصر: ملف التعليم فى مصر مالوش صاحب.. ونحتاج لرؤية شاملة

كشفت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن كواليس أكثر مشروعات القوانين التى عارضتها تحت قبة البرلمان وهو مشروع قانون "تأجير المستشفيات" أو ما يطلق عليه " منح الالتزام".

وتابعت فى لقاء ببرنامج "السياسة أسرار" مع هند مختار، على قناة هي، أن صحة المصريين وتعليمهم ليست مشروعات هادفة للربح، وإنما مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطنين.

وأكدت أن الرفض جاء لأن المشروع يشبه نقل تبعية المستشفي لمستثمر أجنبي بهدف الربح، وبالتالى الأمر سيؤثر على علاج المصريين، وكان من الأفضل التوجه لمستشفيات جديدة وليس مستشفيات قائمة بالفعل.



وعلقت الدكتورة مها عبد الناصر على ملف التعليم فى مصر قائلة " ملف التعليم فى مصر ملف مالوش صاحب لأن التطوير لا يخص وزير بعينه أو شخص بعينه لأن التعليم الجيد لابد وأن يصاحبه رؤية شاملة للتعليم.. نحتاج لتوحيد الأنظمة التعليمية".

