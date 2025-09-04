الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النائبة مها عبدالناصر: ملف التعليم فى مصر مالوش صاحب.. ونحتاج لرؤية شاملة

هند مختار والنائبة
هند مختار والنائبة مها عبد الناصر

 كشفت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن كواليس أكثر مشروعات القوانين التى عارضتها تحت قبة البرلمان وهو مشروع قانون "تأجير المستشفيات" أو ما يطلق عليه " منح الالتزام".

 

وتابعت فى لقاء ببرنامج "السياسة أسرار" مع هند مختار، على قناة هي، أن صحة المصريين وتعليمهم ليست مشروعات هادفة للربح، وإنما مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطنين.

 

وأكدت أن الرفض جاء لأن المشروع يشبه نقل تبعية المستشفي لمستثمر أجنبي بهدف الربح، وبالتالى الأمر سيؤثر على علاج المصريين، وكان من الأفضل التوجه لمستشفيات جديدة وليس مستشفيات قائمة بالفعل.


وعلقت الدكتورة مها عبد الناصر على ملف التعليم فى مصر قائلة " ملف التعليم فى مصر ملف مالوش صاحب لأن التطوير لا يخص وزير بعينه أو شخص بعينه لأن التعليم الجيد لابد وأن يصاحبه رؤية شاملة للتعليم.. نحتاج لتوحيد الأنظمة التعليمية".

هند مختار قناة هي السياسة أسرار الدكتورة مها عبد الناصر مجلس النواب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون تأجير المستشفيات منح الالتزام

